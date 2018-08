VELIKA ISPOVEST ANASTASIJE RAŽNATOVIĆ KOJA ĆE VAS ŠOKIRATI: Cecina ćerka otkrila nepoznate detalje o MAJCI, karijeri, a onda progovorila o BIZNISMENU s kojim je počela da živi... (VIDEO)

Anastasija Ražnatović, koja je izdala prvi singl "Savršen par", oduševljena pa otkriva i detalje o budućoj karijeri, mami, o ljubavnoj vezi sa mladim biznismenom Đorđem Kuljićem s kojim je započela zajednički život nije želela da priča ali je otkrila detalje o brak i deci.

Jesi li očekivala da će pesma postati hit bukvalno preko noći?

Iskreno, nisam. Od prvog slušanja pesme, verovala sam u nju i njen kvalitet, ali ovoliko pozitivnih reakcija nisam očekivala. Zaista sam prezadovoljna. Mogu slobodno da kažem da je pesma zaista hit i nemam reči kojima bih opisala svoju sreću i zadovoljstvo, rekla je za Star.

Da li si već osetila da te se pevači plaše ili da su možda ljubomorni?

Nisam obraćala pažnju na to, jer mislim da za tim nema potrebe. Smatram da za sve nas ima mesta pod estradnim nebom i da svako za sebe gradi put i karijeru. Štaviše, samo sam lepe i pozitivne komentare dobijala od strane naših pevača i pevačica, sada već kolega!

Šta je Ceca prvo rekla kada je čula pesmu i videla spot?

Bila je oduševljena. Naravno, podržala me je u svemu i pratila me je na svakom koraku. Mi se već godinama unazad konsultujemo kada je u pitanju muzika. Da li kad ona snima pesme, ili eto sada ja, nije važno. Kako meni znači njeno mišljenje, tako i njoj moje i odlično funkcionišemo. Što se spota tiče, takođe je bila upućena od početka snimanja u sve i jako joj se dopao.

A šta bi uradila da je rekla, na primer, da joj se pesm

a nimalo ne sviđa? Da li bi ipak objavila ili ne bi?

S majkom delim sličan ukus, tako da teško može da dođe do toga da nam se mišljenja toliko raziđu. Pogotovo na poslednjem njenom albumu sam stoprocentno učestvovala u odabiru pesama, čak sam i otpevala sve prateće vokale, tako da nam se ukusi apsolutno poklapaju i nikada nije bilo problema, naprotiv.



Tekst pesme si sama pisala, da li bi volela da za tvoju mamu napišeš tekst za novi album?

Mislim da bi to za mene u ovom momentu možda ipak bio prevelik zalogaj. Još sam mlada da bih mogla da ispratim tekstove koje mama ima u pesmama. Mislim da koliko god da si talentovan u tom poslu, iskustvo igra veliku ulogu… Prema tome, nigde ne žurim, sve u svoje vreme. Ja sam na samom početku i tek ću da učim i da se nadograđujem, što u pevanju, što u pisanju. Za sad sam zadovoljna i ne volim da trčim pred rudu. Možda nekad, preko veze! Šalu na stranu, Marina Tucaković je ipak neprevaziđena.

U spotu se pojavljuje čuveni maneken iz Brazila. Da li namerno nisi želela našeg manekena da angažuješ kako ne bi krenuli tračevi ili…

Manekena nisam tražila po kriterijumima da li će se pisati ovo ili ono… Tražila sam profesionalca, momka koji lepo izgleda i koji bi se uklopio u priču koju spot i pesma imaju. To sve on svakako jeste.

Da li možda razmišljas o braku i deci, tvoja mama se udala mlada i nikada se nije pokajala

Tada je ipak bilo drugo vreme, ja mislim da sve ima svoje prednosti, ali bih volela, kada bi to moglo da se planira, da se prvo ostvarim na polju karijere, još uživam u svojoj mladosti, a deca i brak neće pobeći.

Kada je po tvom mišljenju najbolje vreme za udaju i kakvi su ti planovi u narednih 5 godina?

Onda kad osetiš da si spreman na to. Neko je spreman sa 18, neko nije ni sa 40, svi smo različiti i mislim da niko nema prava da osuđuje. Ako je brak iz ljubavi, sa normalnom osobom, zašto da ne? A za pet godina. Ne znam ni sama kako sebe vidim. Imam mnogo planova. A i pet godina je dug period, život može totalno da se promeni za jedan dan, a kamoli za toliki period. Recimo, volela bih da za pet godina imam odličnu karijeru, pored sebe čoveka s kojim imam savršenu vezu ili brak i ono najbitnije, a to je zdravlje.

Kako reaguješ kada pojedine javne ličnosti ili mediji napadaju tvoju mamu, da li si oguglala ili se ipak iznerviraš?

Mama nas je naučila da se ne nerviramo i da nikad ne zaboravimo. Bitno je ko govori, a ne šta govori. Mi najbolje znamo našu majku i niko je ne zna bolje od nas. Samim tim, nikakve neistine i gluposti o mojoj majci ne mogu poremetiti ni mene, ni mog brata.

Poučena njenim iskustvom, koja ti je najbolja lekcija za život, a koja za karijeru?

Sledi sebe i svoje snove, veruj sebi i zauvek sačuvaj čistu dušu. Nikad ne šutiraj nekoga kad je na dnu, već mu pruži ruku i pomozi mu. Mislim da se ovo odnosi i na karijeru i na život.



Svi kažu da sada izgledaš perfektno i da si jedna od najlepših devojaka u Srbiji. Osećaš li se tako?

Ne pridajem fizičkom izgledu prevelik značaj. Naravno, trudim se da budem negovana i da izgledam lepo, ali mi to nije najvažnije. Naše drustvo je napravilo da je fizički izgled osobe najvažniji i da će te više poštovati što bolje izgledaš. To je zaista tužno, jer je fizički izgled nešto što ne možemo kontrolisati. Iz tog razloga mi žene bivamo nesigurne, jer se konstantno takmičimo sa devojkama iz časopisa, koje čak u stvarnosti i ne izgledaju tako. Prema tome, trudim se da pokažem devojčicama koje me prate da je potpuno u redu izaći iz kuće nenašminkana, u trenerci, vezanog repa. Ne moraš uvek biti sređena. Na mojim instastorijima sam skoro uvek bez šminke i često dobijam poruke devojaka koje se čude uz pitanja kako to da si izašla iz kuće bez šminke, svaka ti čast što se ne šminkaš preko dana.

Da li si u potpunosti zadovoljna svojim izgledom ili bi, kao i svako žensko, nešto promenila na sebi i šta je to?

Mislim da nikada ne treba biti u potpunosti zadovoljan svojim izgledom jer je to neki vid stagniranja. Čovek tokom celog života treba da se nadograđuje i da radi na sebi. To se odnosi na sve, ne samo na izgled. Međutim, ako već pričamo o izgledu, mislim da ne treba preterivati , već samo treba voditi računa o svom zdravlju i telu, pa lepota i zadovoljstvo sami od sebe dođu. Kad se radi o meni, uvek mislim da može bolje, ali ne bih menjala ništa drastično na sebi. Trudim se da uvek budem negovana, uredna i čista, jer je to zaista neophodno kad je žensko u pitanju.

