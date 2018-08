O NJEGOVOJ JAVNOJ PREVARI U RIJALITIJU I DALJE BRUJI SRBIJI: A sada je Sloba priznao za čim njegovi roditelji žale! ŠOKIRAĆETE SE

Sloba Radanović tokom devet i po meseci u "Zadruzi" intrigirao javnost jer je uprkos tome što je oženjen Kijom Kockar uplovio u romansu sa Lunom Đogani.

Ponašanje pevača i blogerke zaprepastilo je Srbiju, a to je rezulatirao i krahom braka sa stjuardesom, ali i sa ljubavnicom. Sada je pevač otvorio dušu i otkrio šta mu sada kažu roditelji i šta misle o Đoganijevoj.

Šta je najlepše što si čuo o sebi nakon izlaska iz rijalitija?



"Najlepše što ljudi kažu je da, kada izuzmu celokupnu situaciju, znaju da sam dobar čovek. Uspeli su da vide da sam uvek bio tu za svakoga, da su videli dosta mojih ljudskih kvaliteta. Drago mi je da su uspeli da odvoje situaciju koja se unutra dogodila od toga kakav sam čovek."

Smatraš li da si profitirao po izlasku iz rijalitija?

"Nisam osoba kojoj su materijalne stvari ikad bile važne i ništa materijalno ne može i nikad neće moći da nadoknadi to što sam izgubio živce, privatnost i mir koji sam pre ulaska imao. Sa druge strane, gledam da iz svake situacije izvučem nešto dobro, tako je i sa ovom. Izašao sam i dobio priliku da još više i bolje gradim svoju karijeru i to je pozitivna stvar".



Šta kažu tvoji roditelji sada kad je prošlo neko vreme od izlaska?

"Oni su potpuno smireni jer sam konačno izašao. Ljudi su bili isprepadani, pogađale su ih neproverene informacije i sve što se dešavalo. Sada je sve u najboljem redu i njihov mir došao je nakon mog izlaska. Uvek su me podržavali i njihov stav je da će biti uz mene kakav god korak da napravim".



Jel im žao što nisi ostao sa Lunom?

"Sa neke strane im je bilo krivo, ali su me savetovali da slušam svoje srce. To da su ugovarali našu svadbu i da su se potresli ne znam ni ja kako, to su budalaštine".



Osim novih pesama, da li planiraš duet sa nekim i sa kim bi voleo da ga snimiš?

" Voleo bih da snimim dobar duet naravno, a kako i svakom pevaču velika želja mi je da to bude sa Cecom Ražnatović. To sam rekao i dok sam se takmičio u „Pinkovim zvezdama" i ta želja mi se do sada nije promenila. Ceca mi je bila podrška u toku celog takmičenja i to ću uvek beskrajno poštovati i nikada neću zaboraviti. Njen koncert na kom sam pevao pokazuje koliku sam podršku imao".

