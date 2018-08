KAMPERKA POBESNELA NA MILANA SAVIĆA: Nije štedela reči! On je go.no samoživo

Učesnica rijalitija "Letnji kamp" Marija Čitaković besna je na Milana Savića te mu je žestoko odbrusila.

Naime, nakon što je Milan, kapiten plavih, kaznio nju i Anu Nedeljković jer poslednjih dana svaki slobodan trenutak koriste za spavanje, ona nije štedela reči.

"On je go.no samoživo.On meni da kaže da ja spavam po ceo dan i da ništa ne radim, pa ko je on da mi to kaže. Kuvam za sve, čistim, ne znam šta se još očekuje od mene.Ja priznajem da su mene moji razmazili", rekla je Marija.

