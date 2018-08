VELIKI INTERVJU MILICE PAVLOVIĆ: Pevačica iskreno o novom dečku, finansijama i odnosu sa Kijom Kockar!

Milica Pavlović koja je nedavno proslavila 27. rođendan je otkrila svoje planove.

Napunila si 27 godina, šta si poželela?



- Iskreno, prvo što sam poželela jeste da vratim vreme. Brzo su mi prošle ove godine od 20. do 27. Kad sagledam sve, ništa ne bih promenila. Put koji sam prošla da bih danas bila to što jesam ispravan je i pravi. Zbog toga mogu samo da budem ponosna.

Da li je na tom putu bilo negativnih situacija za koje bi volela da se nisu dogodile?



- Prošla sam negativna iskustva i bilo ih je mnogo, ali sam iz njih izvukla pouku i pretočila ih u ona pozitivna i vredna. Najvažnija stvar koju sam naučila jeste da to kako treba da gledam na ono što mi život donosi.

Šta je to što bi želela da zaboraviš?



- Imala sam težak period što se tiče bake i deke. Bili su bolesniji nego inače i brinula sam da li će sve biti kako treba. Trčala sam sa snimanja, emisija, nastupa za Leskovac da nadgledam sve te stvari koje su se dešavale i to je nešto što bih volela da zaboravim. Sada je sve OK i to je najvažnije.

Hoće li do sledećeg rođendana doći na red kupovina stana?



- Na listi ciljeva koje želim da ostvarim do sledećeg rođendana svakako je kupovina stana. Kao svaka normalna devojka koja radi, želim to da ostvarim, naročito zbog svoje porodice. Želim da baka i deka dožive da vide moju prvu nekretninu. Ako se nastavi ovako, sledeće godine ću i to ostvariti.

Da li bi volela da se useliš sa nekim novim dečkom?



- Za početak bih volela da me pronađe taj neko i da ja njega pronađem. Kod mene se sve oduvek dešavalo spontano. Ne bi me čudilo da budem sa gospodinom dva dana, a da se trećeg dana useli.

Da li bi ti smetalo kada bi se muškarac uselio u stan koji si ti kupila?



- Apsolutno ne bih imala problem s tim. Zaista nikakav. Šta bi bilo da je obrnuta situacija? Nikada nisam i nikada neću gledati ljude kroz novac, a samim tim neću imati problem ako moj muškarac bude neko bez nekretnine.

Dosta se priča o tvom odnosu sa Kijom Kockar, pobednicom „Zadruge“. Šta ti je poželela za rođendan?



- Javno mi je čestitala rođendan i uputila mi prelepe želje. Često pošaljemo jedna drugoj poruku i večito ugovaramo viđenje, ali nikako da se uklopimo.

