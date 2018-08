ŽIKA ŠARENICA PIŠE ZA KURIR: Lepa Šumadija

Prema nekim interpretacijama - savremene društvene prilike, tradicionalna

geologija (Cvijić) i etnologija (Erdeljanović) - kao severna granica Šumadije

označen je pojas između Kosmaja i Avale

Šumadija je geografska regija u Srbiji. Ime je dobila po šumama koje su nekada prekrivale najveći deo njene teritorije. Administrativno središte je Kragujevac, koji je ujedno i centar Šumadijskog okruga. Stari naziv za Šumadiju je Trivalija (grb Trivalije se mnogo kasnije, u vreme ustaničke Srbije, nalazi i na barjaku vojvode Lazara Mutapa).

Šumadija je najveća subregija srednje Srbije. Njena teritorija u širem smislu obuhvata prostore između tokova Save i Dunava na severu, Velike Morave na istoku, Zapadne Morave na jugu i Dičine, Ljiga i Kolubare na zapadu. U užem smislu ona obuhvata prostore do dolinskih razvoda Save, Dunava i dveju Morava. Prema nekim interpretacijama - savremene društvene prilike, tradicionalna geologija (Cvijić) i etnologija (Erdeljanović) - kao severna granica Šumadije označen je pojas između Kosmaja i Avale.

To bi, prema Vikipediji, bila Šumadija i to bi trebalo svi da znamo. Ali ima mnogo stvari koje se o Šumadiji nisu pisale i koje sam putujući svih godina uzduž i popreko po Srbiji viđao. Nešto što su Šumadija i Šumadinci, koji su kroz vekove krvarili, i kad ih nije zaobišao zulum, pažljivo uspevali da sakriju od svih pošasti, ratova i nevolja. To je žilavost. Posebnu vrstu preživljavanja i doživljavanja postojanosti koju je istkao šumadijski seljak, pregalnik, gde se dobro zna šta je zemlja hraniteljica, da uvek postoji svetinja koju treba braniti i od silnijeg i od moćnijeg, da ona „Bog je s nama i Hristova mati“ ima preuzvišeno, verujuće značenje.

Sve to pokušali su da mi objasne moji prijatelji, čime su se vodili kad su me zamolili da napišem uvodni tekst o sajtu Lepa Šumadija (www. lepasumadija. rs), koji su pokrenuli u nadi da će vratiti Šumadiji dostojanstvo koju su u poratnoj Srbiji pokušali da im otmu i dovedu do toga da nam sela umiru, da su njive zaparložene, da se sve ređe čuje dečji plač iz kolevki. Da se ispoštuje tradicionalno sa savremenim, gradovi da se razvijaju po svojoj inerciji i trendovima, a na sela da se vrate mladi i da popale ugašena ognjišta.

Oni veruju u to. Verujem im i ja. I sam sam krenuo iz jednog sela, Jasikovica kod Trstenika, pre mnogo godina, ostvario solidnu karijeru u voditeljskom poslu u Beogradu. Upravo oni to pokušavaju da promovišu ovim sajtom. A verujem im i zbog samog imena. Šumadija jeste zaista lepa. I bog joj dao bogatstvo skriveno u prelepim krajolicima, plodnim njivama, rekama, šumama, potocima, voćnjacima, koji valjda samo ovde mirišu tim mirisom.

Do nove priče,vaš Žika Šarenica

Kurir.rs/ Foto: Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir