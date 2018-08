ANABELA PROTIV LUNINOG ULASKA U ZADRUGU 2! Zabrinuta majka poručila: Ćerko, sad si sama! (FOTO)

Luna Đogani šokirala je svoje roditelje Anabelu Atijas i Gagija Đoganija kada im je saopštila da će biti jedna od učesnica "Zadruge 2". Ona, kako saznajemo, nije dobila njihovu podršku, a njena majka joj je čak poručila da ovoga puta neće učestvovati u toj igri zbog koje je cela njihova porodica stavljena na stub srama.

foto: Damir Dervišagić

Popularna blogerka tokom desetomesečnog boravka u rijalitiju konstantno je bila u centru pažnje zbog veze sa oženjenim pevačem Slobom Radanovićem. Vrhunac zapleta odigrao se kada je u rijaliti ušla i pevačeva supruga Kija Kockar, pa je Luna često bila na udaru njenih fanova, zbog čega su i ona i njena porodica dosta trpeli.

foto: Damir Dervišagić

- Sve se brzo desilo. Protiv toga sam da se ona vrati u rijaliti. Ali Luna je punoletna osoba i sama donosi odluke. Ona je imala veliku želju da uđe jer smatra da se pokazala onakvom kakva nije. Sad želi da predstavi pravu sebe. Ja je nisam podržala u toj odluci i rekla sam joj da će se ovoga puta boriti sama. Ja se više neću oglašavati, niti ću biti deo "Zadruge". Naravno, uvek sam uz svoje dete, ali kada je ova odluka u pitanju, ne mogu da je podržim. Zaista ne mogu više da bijem njene bitke - rekla je Anabela, koju smo zatekli na put za Rovinj.

foto: Printscreen/Pink

Pokušali smo da stupimo u kontakt s Gagijem, ali on nije odgovarao na naše pozive.

foto: Printscreen/TV Pink

Luna, iako je po izlasku iz rijalitija govorila da joj je muka od svega i da neće ponovo ući u rijaliti, sad kaže da se predomislila jer ima debeo razlog.

foto: Printscreen/Instagram

- Svi će reći da sam luda, a i jesam! Nisam se još oporavila ni od prve "Zadruge" i moram priznati da sam dugo razmišljala o ponudi. Shvatila sam da nisam završila ono što sam počela i da je još mnogo toga što imam da pokažem gledaocima, da vide onu pravu Lunu, koja nije ni nalik na onu koja je plakala, svađala se i spavala po ceo dan - objasnila je Luna u emisiji "Narod pita" i dodala da nema podršku roditelja.

foto: Pritnscreen

- Gagi i Anabela se nisu složili s mojom odlukom. Baš nisu bili za to, ali ne mogu oni da odluče umesto mene. Zanima me njihove mišljenje, ali ulazim iako su oni protiv. Anabela mi je rekla da sam luda i pitala me je odakle mi snaga za to. Mislim da ni ona nema snage za ovo, ali zamolila sam ih da se ovoga puta ne petljaju ni u šta, da me ne brane, da se ne svađaju, da odu na neko putovanje i da uopšte ne gledaju rijaliti. Gore mi je kad se oni mešaju - zaključila je Đoganijeva.



Kurir.rs/Jelena Stuparušić/ Foto: Printscreen

Kija Kockar

Shvatila je gde joj je mesto Pobednica prve sezone "Zadruge" Kija Kockar, koja se po izlasku iz rijalitija razvela od supruga jer ju je varao s Lunom, s podsmehom je prokomentarisala ulazak Đoganijeve u novu sezonu. foto: Damir Dervišagić - Drago mi je da je konačno shvatila gde joj je mesto - rekla je Kristina.

Kurir

Autor: Kurir