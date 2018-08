ONA ŽIVI U LUKSUZU I RASKOŠU: Dragana Mirković je otkrila kako izgleda kada se popne na sto i zaigra! A tek kad čujete sa kojom svetskom facom je đuskala..

Folk pevačica Dragana Mirković u javnosti je poznata kao neko ko svojom pesmom uveseljava narod u Srbiji i šire, a privatno i sama voli da se opusti.



Na pitanje da li joj se nekada desilo da se popne na sto ili stolicu, kao u dahu nam je otkrila:

"Naravno, penjem se na sto i obično uz stranu muziku. Pošto pevam našu muziku, razumljivo je da sam željna nečeg drugačijeg. Volim ja i narodnu muziku i da se veselim kad je dobro društvo i kad gruva muzika. Inače, ne pijem alkohol pa vam je jasno koliko mene muzika zaista diže".

foto: Damir Dervišagić

Ona je nedavno upoznala svetski priznatog dizajnera Filipa Plejna na njegovoj žurki u Monte Karlu, gde je bila posebna gošća i ispričala nam da su njih dvoje baš dobro đuskali.

"Za druženje je fantastičan! Ja sam mislila da sam ja najžešća, ali, bogami, on je haos! Bili smo u provodu, to se samo i računa (smeh) i pokazala sam mu kako se Srpkinje provode. On je Nemac i izenadio me je kako se on provodi. On u “Džimisu“ u Monte Karlu ima svoj separe koji je dizajnirao, i bio je ne u separeu nego na separeu. A ja? Ja sam bila tu negde (smeh). A znate vi mene kako se veselim, bože, ja uživam u tome iskreno. Tu su bila i moja deca i suprug", kaže Dragana i ističe da njegove kreacije rado nosi.

foto: Marina Lopičić



"Divan je doživljaj biti u takvom društvu, biti sa ljudima koji su to što jesu, a družiti se na fin način. To je samo dokaz da je veličina u jednostavnosti. Upoznala sam dosta svetskih zvezda, mogu reći da znaju da uživaju, ne opterećuju. Filip zna čime se bavim, čak su mu prijatelji uredno sve to lepo pokazali, ponašao se prema meni neverovatno! Iskreno, nisam očekivala sa takvim poštovanjem, kao da sam svetska zvezda koju on zna i prati, na tome svaka čast. Meni to nije potrebno, ali je lepo zato što je to dokaz njegove kulture i poštovanja prema ljudima koji nešto naprave u životu".



Filipa Plejna voli i Draganina ćerka Manuela, s obzirom na to da prati nemački šou “Top model” u kojem on žirira.

Ona se čak, kako Dragana kaže, privatno fotografisala u njegovim kreacijama.

"Moja Manuela njega obožava! Ona ima 16 godina i visoka je 182 cm, vitka je, manekenski tip, ima divnu kosu, simpatična je, on ju je zavrteo oko ose i pitao je: “Jesi li bila na kastingu?”, a ona mu je samo stidljivo rekla da nije razmišljala o tome, na šta je on rekao: “Pod hitno“. Ona nije spremna za šou-biznis. Presrećna sam što moja deca ne žele da budu javne ličnosti. Nije sreća samo biti poznat, sreća je nešto mnogo veće".

foto: Dragana Udovičić

Kurir.rs/Blic/Foto: Dragana Udovičić, Damir Dervišagić, Marina Lopičić

