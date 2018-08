IMA STAN U MONTE KARLU, JAHTU I BESNA KOLA: A evo o kakvom venčanju mašta Sandra Afrika! NEVIĐENO! (VIDEO)

Pevačica Sandra Afrika letnje i sunčane dane provodi radno, ali nema vremena za odmor i da zbog toga svaki slobodan trenutak koristi da se naspava, jer joj krevet najviše nedostaje.

Iako ponosno gazi kroz treću deceniju života, Afrika često dobija pitanja na temu svog emotivnog statusa i venčanja.

- Izgleda da sam matora, pa morate to da me pitate (smeh). Ali to valjda sa godinama, kad sam bila mlađa niko me to nije pitao. Nemam pojma, ali nemam taj fetiš, ne volim gužve i tako to, ali evo kako ja zamišljam. Da to bude negde na plaži, što dalje. Eto, ako mora, ja bih okupila svoju porodicu i prijatelje, što uže. Poslala bih vam slike", rekla je kroz smeh Sandra za emisiju Premijera.

foto: Printscreen Instagram

Sandra je otkrila nije mnogo komplikovana i da ne koristi mnogo šminke.

- Ja nisam uopšte komplikovana žena. Ne znam zašto komplikuju, treba da bude što prirodnije, evo, ja uopšte nemam mnogo šminke. Gledam da bude što prirodnije, ja i kosu sama operem i osušim je za pola sata. Ne feniram je, ne tretiram nešto mnogo kao ni kožu, ne znam. Nemam neki konkretan savet - rekla je Sandra za Premijeru.

Podsetimo, Sandra Afrika vozi skup automobil, poseduje jahtu i stan u Monte Karlu, a kako je otkrila sve su joj to obeuzbedili baka i deda koji su 40 godina radili u Nemačkoj.

