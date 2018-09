TOZOVAC PROGOVORIO O ZDRAVLJU, KARIJERI I 20 GODINA MLAĐOJ ŽENI: Otkrio svoj najveći STRAH, budi se u znoju kad sanja JEZIVO o NJOJ (VIDEO)

Predrag Živković Tozovac napunio je 82 godine, ali i dalje uživa da uveseljava publiku svojim neprolaznim hitovima koliko mu zdravlje to dozvoljava. On dodaje da je za sve u životu zahvalan ženi Emiliji.

Tozovac je u srećnom braku sa dve decenije mlađom partnerka Emilijom - Mimom više od tri i po decenije.

- Moja žena, smem da kažem moja žena i sa pravom kažem žena zato što je prava žena i zato što sam sa njom bezmalo proveo pola života. Ona je veoma strpljiva, ona je dobra majka, dobar drug, ima i unuku, pa je i dobra bakica. Ali pre svega, meni je bila baš prijatelj i potpora u životu. Ja sam Vodolija, a ona ne može sama. Jednom sam sanjao da je umrla. Pa sam joj rekao, grleći njen sanduk, kukajući na glas u snu: “Zašto me ostavi, s kim ja sad da živim”. Pazite, to je najiskrenija rečenica koju u snu čovek kaže. Tako da sam joj tad najlepšu ljubavnu pesmu rekao - priča legendarni pevač, i otkriva da li postoji tajna za uspešan i srećan brak:

- Prošao sam pola sveta, prošao sam muzički celi svet. Vrlo je teško. Čovek mora da bude i filozof i seljak i mehaničar i profesor ako je žensko i majka, ako je muško i otac i sve zajedno da sabere da postavi pitanje kako sam prošao kroz život. Pošto još nisam završio svoju priču, ne mogu da vam definitivno kažem kako sam prošao. Bilo je mnogo lepo, bilo je mnogo dobro, a bilo je i teško.

Tozovac sada zbog zdravlja razmišlja da li je sposoban da održi koncert.



- Nikad nije lako raditi ovakav posao, ali nema ni lepšeg posla koji bih ja izabrao da radim - kaže pevač, i dodaje da li razmišlja o skorijem koncertu:

- Prvo moram u isto vreme kad se rodi misao, da misao proveri moje zdravlje i mentalno i fizičko. I to moje vodolijsko raspoloženje - da li ću se ja veseliti pre, za vreme i posle koncerta, to je moj motiv. Što se tiče pevanja, ja bih mogao i sada da pevam dva-tri sata. Ja malo pevam, malo pričam, malo šarmiram, malo publika peva i onda lako napravim žurku od nekoliko sati iliti srpski rečeno zabavu. Tako da mogao bih.

Kroz svoju dugogodišnju karijeru čuveni Tozovac družio se s mnogima i pevao mnogim istaknutim ličnostima.

- Ja sam kafanski čovek, pre svega kafanu volim. Nekoliko prvih godina u Beogradu sam radio u Zemunu u ”Centralu”. Tamo sam brzo postao broj jedan Zemuna, bila su još dva-tri odlična muzičara. Zemun je u to vreme negovao romansu - istakao je Tozovac i otkrio kako se Branko Pešić veselio uz njegove pevačke izvedbe.

To je bilo vreme kad je Branko Pešić bio predsednik opštine Zemun. On je voleo par sremačkih pesama da mu pevam. Pevao sam mu sa ljubavlju jer je on mnogo učinio za Zemun, Beograd i Srbiju uopšte.

Pevač tvrdi da je Pešić bio meraklija, ali ništa manji od današnjih političara.

- Branko sa mnom nikad nije razbijao čase, ali je pričao da je umeo da bekrija. Imao sam priliku da jednog takvog finog bekrijaša upoznam. To je ljubav Ane Bekute, to je Mrka, on ume da bekrija - kaže Tozovac, i dodaje koju pesmu Mrka najčešće naručuje:

- On voli “Malo pomalo, nekad nimalo, uzmi od života šta je ostalo”, koju sam ja komponovao, a koja prenosi poruku: “ne daj u životu da te ništa muči, ni što je bilo lepo ni ružno, budi optimista jer život ide dalje”.

