ANABELA SE RAZVODI OD ANDREJA? Pevačica ne može više da trpi nasilje od kada je muž digao ruku na nju!

Nakon skandala i batina, koje je navodno dobila od svog supruga Andreja Atijasa, pevačica Anabela Atijas navodno je rešila da stavi tačku na šestogodišnji brak.

Kako tvrdi izvor, Anabela više ne može da trpi nasilje, pa će se navodno razvesti od supruga sa kojim ima ćerku Blankicu.

"Anabeli je pukao film zbog toga što je čitavog života trpela nasilje od svojih partnera. Najpre od Gagija, kojem je rodila dve ćerke Lunu i Ninu, a sada i od Andreja, kojem je rodila ćerku Blankicu. Iako je rešila da ga krivično ne goni, preko batina ne može da pređe, te je odlučna u tome da se razvede", kaže navodno izvor blizak pevačici i dodaje:

"Andrej je navodno ubeđuje da se to više neće ponoviti, te da će potražiti stručnu pomoć kada je o alkoholu reč. Kleo joj se da je njegova ljubav prema njoj veća od želje za ovim porokom. Ovo nije prvi put da se oni verbalno sukobljavaju. On stalno pije, a kad popije, sve mu smeta i često joj prebacuje. Tada je sa njim nemoguće razgovarati, međutim, do fizičkog kontakta nikada pre nije došlo. Više puta mu je govorila da će ukoliko bude ikada podigao ruku na nju, to biti kraj njihove ljubavi, što se sada i desilo", kaže izvor.

"U prilog ovome govori činjenica da je pevačica sa društvene mreže Instagram obrisala sve Andrejeve fotografije kao i njihove zajedničke, porodične. Anabela ne želi da ga vidi ni u životu ni na slikama", završava izvor.

Andrej Atijas, koji na sve načine pokušava da izgladi odnos s Anabelom, navodno ne izlazi iz njenog stana u beogradskom naselju Vidikovac i ubeđen je da će mu blizina pomoći u planovima da se pomire.

