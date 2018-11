JAVILI SE IZ BOLNICE, A SADA BRANKA LAZIĆ ISKRENO PRIČA O ZDRAVLJU SVOG SINA: Mišići su mu atrofirali, Darko još neće moći na NOGE, a DOKTORI su mi rekli koliko će sve trajati!

Darko Lazić prvi put se putem Instagrama obratio fanovima, i svima koji su ga podržavali, ali i svima koji slave Aranđelovdan. Darko je uz to po prvi put objavio i fotografiju iz bolničkog kreveta, pored kog je bila i njegova mama Branka koja je progovorila o njegovom zdravstvenom stanju.

"Dobro je Darko, ide na bolje. Ne može se reći da je savršeno, ali dobro je. Ne znam da li će kasnije možda biti, ali za sada nije imao nikakve poteškoće tog tipa. Ali s' obzirom na to da je prošao kroz sve kroz šta je prošao, ne bi bilo ni nelogično da psihički padne u nekom trenutku. Ali kao što sam rekla, za sada je sve u redu. Videli ste i fotografiju, i tu se ja mislim vidi da se on sasvim dobro oseća", iskrena je Darkova mama, a na pitanje da li to znači da možemo da očekujemo da će Darka uskoro preseliti sa odeljenja intenzivne nege, ona kaže:

"Ne znamo tačno ni mi kad će da ga prebace sa intenzivne, ali neće oni još njega mrdati odatle. Još čekaju da ta noga bude malo bolje. Treba još vremena da se ona oporavi. Trebaće tu još nekih mesec dana da bi to došlo sve na svoje. Videla sam da pišu da će biti nepokretan, ali to nije tačno. Darko neće biti invalid. Nama to lekari nisu rekli! Šta više oni non stop pričaju kako će on za mesec dana, moći i na tu drugu nogu, desnu, da se osloni pomalo. Nikakav nerv nije oštećen, tako da - Darko će prohodati", kaže ona i objašnjava kako za sada ne vidi ni posledice po njegovo psihičko stanje.

"Što se tiče te traume mozga koja se isto pominjala, i o tim posledicama, ja kao majka mogu da vam kažem, da on za sad normalno priča, i normalno je sve i svestan je toga da neće moći odmah da hoda na toj nozi. Druga se oporavlja postepeno, jer od ležanja su mu atrofirali mišići. Za sad je psihički super, a kako će biti kasnije to ćemo videti. Ali ne verujem da će biti loše, jer je shvatio da to tako mora, i da to mora ići sporo i polako", završava razgovor Darkova mama.

