VELJKOV TAST OTKRIO DO SADA NEPOZNATE DETALJE O VEZI NJEGOVE ĆERKE I CECINOG SINA: Otkrio kako su se upoznali i šta je to NIJEDNA DRUGA NEMA, A NJEGOVA ĆERKA IMA

Veljko Ražnatović sledeće godine ženi se Bogdanom Rodić, a o njihovoj veridbi je pričala Srbija.

Danijela i Bogdan Bogadnović, Bogdanini roditelji, otkrili su kako je njhova mezimica upoznala Veljka.

- Počelo je prošle godine na Kopaoniku, na dočeku Nove godine… Nataša, naša druga ćerka, i Anastasija su se znale, pa su se tako upoznali Veljko i Bogdana i onda je krenulo najpre neko šmekanje, kasnije veza - kaže gospodin Rodić.

Roditelji Cecine snajke u početku su mislili da veza nije ozbiljna i nisu verovali da će prerasti u nešto ovako. Takođe, veruje da ni Veljko nije mogao da zamisli da devojke poput Bogdane još postoje.

- Možda on dečko nije imao takvu devojku pre. Možda je imao drugih devojaka, ali verovatno on to u Beogradu nije mogao videti.

Bogdana je kućevna i sposobna devojka. Porodična je, ceni prave vrednosti - rekao je Bogdan o najmlađoj ćerki.

Bogdana je veoma vredna. Iako živi sa dečkom, ona pomaže roditeljima.

