ROĐENI BRAT DARKA LAZIĆA MOŽE DA ODAHNE, ŽIVOT MU SE VRATIO U NORMALU: Stručnjaci vode računa o pevaču, ali evo šta neće moći da koristi!

Trudna devojka Darka Lazića, Marina Gagić sada ima mogućnost da spava u apartmanu gde je on smešten, što je neizmerno raduje, kao i to što se on iz dana u dan sve više oporavlja.

Devojka, porodica i prijatelji povređenog pevača Darka Lazića odahnuli su kada je dobio otpusnu listu i kada su doktori rekli da je vreme da ide u banju, gde se trenutno i nalazi. Marina Gagić, koja će Darku sredinom sledeće godine roditi dete, sada sa njim može da provodi vreme.

Sa širokim osmehom na licu, posle noći provedene sa verenikom posle 40 dana agonije u borbi za oporavak koji je mogao biti fatalan po Darka, Marina je kratko rekla:

"Ja sam mnogo bolje jer je moj Darko bolje, a beba je super čim sam ja tako dobro", poručila je Marina i dodala da je spokojnija otkada je prebačen u banju, gde je na fizikalnoj terapiji. On je uz pomoć fizioterapeuta i lekara posle 40 dana stao na zdravu nogu, tako da će već u toku naredne nedelje moći intezivnije da radi na pokretljivosti desne noge sa dva sanirana preloma, butne kosti i kuka.

Darkov brat Dragan Lazić kaže da je konačno odahnuo i da više u toj meri nije paralisan brigom za život brata, jer je, kaže, najgore prošlo.

Branka se ne odvaja od sina Baka Darkove verenice otkriva da su Marina i Branka sve vreme uz njega. "Marina nam je rekla da će do srede biti kod Darka. Taj apartman u kojem leži on ima bračni krevet, kuhinju, dnevni boravak i kupatilo i vrlo je komforno, tako da ima mesta i za Marinu i za Branku", kaže Živka.

"Evo, spremam se za svirku na jednom veselju. Sve je sada sa Darkom mnogo, mnogo bolje i život nam se normalizovao u neku ruku. Prošli su dani kad su me tuga i očaj potpuno paralizovali za obične stvari. Beba u kući je tražila svoje, a noću je trebalo da pevam u kafićima ili na privatnim veseljima, a moja duša je plakala jer se Darko borio za vitalne funkcije. Sada znam da će moj brat biti sve bolje uz terapiju i vežbe", rekao je Dragan Lazić.

Darko Lazić je u Selters banju odvezen iz zemunske bolnice u četvrtak, a brat mu je odmah došao u posetu.

"Želim da viđam brata svakodnevno, ali osim zbog radnih obaveza i porodice, a pre svega bebe koju sam dobio nekoliko dana pre nego što je Darko imao udes, ne želim ni njega da opterećujem. On mora da bude skoncentrisan samo na vežbe i oporavak. Lekari su mu ograničili posete i samo mi koji smo ga obilazili u zemunskoj bolnici možemo da ga povremeno posećujemo, izuzev mame koja je sa njim. Marina verovatno može da bude sa njim koliko hoće, ali ne znam ni koliko je pametno da bude u tom okruženju zbog trudnoće. U Selters banji moj brat ima dobre uslove i ugodnije je nego u bolnici. Ima svoju sobu i majku pored sebe, a što je najbitnije, tamo su dobri i stručni lekari, fizioterapeuti i sestre, tako da će sve biti kako treba, siguran sam. Darko nema telefon baš iz tih razloga, da ga ne bi uznemiravali i ometali mu oporavak. Samo najbliža porodica ima mamin broj, ali i nju to često opterećuje", kaže Dragan.

