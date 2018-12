DRUG ME JE SILOVAO POSLE JEDNE PROSLAVE! Šokantna ispovest poznate srpske spisateljice: Varala sam muža sa POZNATIM PEVAČEM iz Beograda, a od njega dobijala poklone posle svake afere...

Svako je okusio greh u životu samo ne priča svako o tome, ispričala je jednom u intervjuu srpska spisateljica Zorana Šulc.

Dok su moja deca bila mala ja sam radila kod mog oca koji je bio neuropsihijatar. Tri puta nedeljno sam radila kod njega po par sati. Tu su dolazili sa različitim problemima i onda vi shvatite da one probleme koji vi imate a to sigurno svi imaju da to i nije strašno i da treba otvoreno pričati o tome, rekla je ona u emisji Goli život.

GORKO I BOLNO ODRASTANJE

Moji roditelji su se veoma rano rastali, kada sam ja imala godinu dana. Odrasla sam kod babe i dede u jednom malom mestu u Sremu. Tu sam dobila ljubav koju nisam dobila od roditelja. Eto ja sam je dobila od bake i deke. Možda sam ja baš zato prema svojoj deci kasnije bila ona majka kokoška koja je sedi nad njima.

Ja sam lagala drugu decu kad sam bila mala da je oko mene porodična idila jer sam se stidela da idem u školu sa ključem oko vrata. Moja majka je plaćala jednoj komšinici da ja posle škole ručam kod nje. Bilo mi je teško kada sam videla drugu decu koja imaju oba roditelja pored sebe. Mada sam ja kasnije shvatila u životu da je to maska kod mnogih ljudi i da to nije idila kao što tako deluje.

Moguće je da se moja mama meni svetila nesvesno iz razloga što je nju napustio moj otac.

Bila je dosta hladna prema meni. Po prirodi je bila žena koja nije ispoljavala svoja osećanja. Bila je neverovatno lepa žena, razočarana svojim životom jer to nije bilo onako kako je ona to očekivala.

Nije mi nikad rekla da sam teret ali mi je to pokazivala nekim svojim postupcima.

Tata je ubrzo upoznao jednu isto lepu ženu i otišao je u Nemačku kada sam ja krenula u školu a mama je ostala sa mnom. Nije moja majka bila toliko besna koliko je bila razočarana.

Nije mi mnogo saveta davala. Govorila mi je da učim i budem dobar đak što sam ja i bila. Moja majka nije imala sa mnom mnogo problema, ja sam bila dobro dete.

UŽASNA TRAUMA

Posle jedne proslave me je silovao moj jedan jako dobar drug.

Ja sam do tada imala samo jednu vezu, bila sam nevina jer me je taj dečko toliko cenio i čuvao...

Posle te žurke su drugovi rešili da me otprate kući. I onda se to desilo. Ja sam mislila da se oni nešto šale, nisam mogla da shvatim o čemu se radi.

Osećala sam se bedno, jezivo... Htela sam da izvršim samoubistvo.

Ubrzo sam otišla za Nemačku a njih nikada nisam videla. Znam samo da je jedan od njih poginuo kada je već imao porodicu.

foto: Printscreen Youtube

Sigurna sma da to postoji svuda, ne samo kao telesno silovanje već i kao psihićko silovanje. Imam dosta poznanika gde žene svaki dan doživljavaju prihičko silovanje, a kamo li telesno silovanje.

Taj događaj, to kada me je drug silovao bio je razlog što sam ja napustila Drugu beogradsku gimnaziju i htela da pobegnem odavde. Otišla sam u

Nemačku i tamo nastavila školovanje. Ubeđena sam da je moja majka znala šta mi se dogodilo ali se pravila da ne zna.

Mislim da je majci i prijalo što sam otišla, mogla je da vodi svoj život.

Ja sam taj događaj potiskivala u sebi i pokušavala da zaboravim. Postojao je taj strah... Ja imam dve ćerke. Kada su one rasle imala sam strah da se to nedaj Bože njima nešto slično ne desi.

Teško je to izgovoriti, nije to prijatno, suočiti se sa samim sobom. Ja kada sam to pisala ja sam ridala ali mi je posle toga bilo lakše.

BORAVAK U NEMAČKOJ

U Nemačkoj sam dočekana na nož. Vrlo kratko sam bila kod svog oca a posle sam bila u internatu jer supruga mog oca nije želela da ja živim sa njima. Ta žena nikad nije pokazivala naklonost prema meni. Ona je imala ćerku iz prvog braka sa kojom sam se ja odlično slagala.

Vrlo malo sam posećivala svog oca. On je tad završavao svoju specijalizaciju, postao je čuveni neuropsihijatar, bavio se i hipnozom. I mnogi ovde u Beogradu znaju tu njegovu knjigu koju je pisao o hipnozi.

U internatu mi je bilo lepo. Tu su bili momci i devojke koji su bili moje godište. Fenomenalno smo se družili.

Dosta tih mojih drugova iz internata su postali poznati lekari.

foto: Printscreen Youtube

U internatu sam maštala da budem uspešna žena. Htela sam da budem voljena, da imam svoju porodicu, da imam petoro dece.

MUŽA SAM UPOZNALA NA ULICI

Stajala sam sa drugaricom, trebalo je da izađemo a meni je pukao rasferšlus.

Tada su se nosile uzane pantalone, uzane majice. I onda kad on pukne ne možete nigde da idete.

Čekale smo autobus, jedan gospodin je stao kolima i pitao da li može da nas poveze. Rekle smo da može. Drugaricu je odbacio kući a mene je pitao da li možemo negde da izađemo. I ja sam pristala. Dopao mi se. Bio je poseban, ne samo kako je obučen već i po njegovoj priči. Bio je mlad i uspešan. Sutra smo se opet videli, posle nedelju dana mi je ponudio brak i posle tri meseca smo se venčali.

Tad sam imala 23 godine. On je završio bankarsku akademiju i u to vreme je bio direktor jedne arhitektonske firme, a posle par godina od našeg venčanja je osnovao svoju privatnu firmu. Pa onda još jednu, pa još jednu, i tako dalje...

ZAMAK PORED HANOVERA

Taj zamak je nekada pripadao Prusima pa je to Engleska vlada otkupila a moj muž od njih.

U tom zamku su bili uvek bili izuzetni događaji. Puno poznatih je dolazilo.

foto: Printscreen Youtube

To je jedan veliki zamak koji dole ima restoran, pravo je diskoteka a sa desne strane su starinske stepenice i tu je uvek bio pijanista koji je nešto svirao. Tu se nudio šampanjac. Postojala je vinska sala i sala u kojoj se pilo pivo.

Dolazilo je dosta poslovnog sveta jer to nisu mnogi sebi mogli da priušte.

BRAK

Ja sam toliko bila zaljubljena u svog muža da je to neopisivo. On je bio čovek koji je uvek hteo da mi ugodi, da me iznenadi. Npr da me odvede na jedno luksuzno ostrvo na severu Nemačke, ili na izložbu u Pariz... Ili jednostavno da spremi večeru pod svećama. Pisao mi je pesme, recitovao, vodio na divne koncerte.

Pitala sam ga zašto me je oženio a on mi je rekao da sam ja nešto najlepše što mu se desilo u životu.

Kada su deca krenula u obdanište ja sam radila kod oca kratko u njegovoj ordinaciji. Muž je odmah hteo da mi otovori kafić, imala sam svoj hotel. Sa tim je želeo da mi udovolji. Bio je jako dobar muž, zgodan muž, imali smo puno prijatelja ali verovatno kad ste uspešan i zgodan muškarac onda vas jure žene... I to se dešavalo i naravno da nije mogao da odoli i to je bio razlog zato što sam jednog dana otišla.

Nikad nisam bila u strahu da mi preotme muža. Mislila sam da je to nemoguće. Kad sam smo se razišli on nikoga nije imao. Par godina nismo govorili jer je on bio uvređen što sam ja tek tako otišla i došla u Beograd. Ali i tad te vezice koje je imao nisu bile ozbiljne.

Kada smo se posle toga prvi put sreli na rođenju naše unuke on mi je priznao da je bio uzbuđen, da celu noć nije spavao zbog susreta sa mnom.

Ja sam ona prava balkanka i to sam ostala do danas.

Ali sad sam se malo civilizovala pravo da vam kažem. Kada smo se pomirili, on živi u Nemačkoj ja ovde, i kad odem tako na mesec dana u Beograd ja mu kažem:

- Evo jel vidiš onu devojku? E slobodno možeš da joj daš broj i možete da izađete.

- Stvarno?, pita me on.

- Da.

- I mogu da je dovedem kući.

- Da.

- I nećeš biti ljuta?

- Neću.

- I ništa nećeš da uradiš?

- Ništa. Samo te više neće biti...

Ne gleda on nikoga više sem mene.

Fizička prevara i nije nešto strašno. Moram da probam mnogo toga da vidim šta mi prija.

KADA SAM POČELA DA VARAM MUŽA

Posle par godina braka, bila sam ovde u Beogradu i onako malo lkjuta i razočarana jer sam znala da je imao neku vezicu. Ali on je uvek dolazio kući a posle svake prevare je bio neki trofej, neki nakit.

Tad sam u Beogradu upoznala jednog slikara i bila sa njim u vezi. Prijalo mi je. Prijalo mi je da sebi dokažem da sam ženka.

U tu vezu nisam stupila da bi se osvetila mužu. Jednostavno mi je taj čovek prijao i ja sam se pustila.

Posle sam se vratila mužu u Nemačkoj. Mislim da je muž primetio da sam ga prevarila. Jer kada sam se vratila bila sam jako umorna. Muž me je sačekao na aerodromu i ja sam spavala u kolima. On mi je posle uveče rekao - Ti ili si izlazila svaki dan ili si me varala svaki dan. Ili si postala frigidna.

Ja sam mu rekla kako sam tužna jer sam napustila prijatelje.

On mi nikada nije ništa rekao. On je to osetio jer je to i sam radio.

Posle toga smo otputovali preko leta.

Muža sam i dalje volela kao i prvog dana. I nikada ga nisam uhodila.

Jedna prijateljica mi je jednom rekla da je moj muž izašao sa njenom sestrom. Doduše on je uvek bio uz mene i decu.

foto: Printscreen Youtube

Znate, bračni izleti mogu biti pozitivni za brak ali mi nekad ne znamo da li će vam se pojaviti želja da tu osobu viđate više puta. Ti bračni izleti mogu da osveže brak.

VANBRAČNE AVANTURE

U njih sam ulazila bez razmišljanja. Volim izenadjenja i takve situacije.

Bilo je dosta junaka u mom životu. Bio je jedan slikar, jedan poznati pevač iz Beograda.

Svakog sam dobro opisala u knjizi kako bi bili prepoznatiljivi.

U rukopisu sam stavila prava imena ali kada je trebalo knjiga da izađe onda sam menjala imena.

Neki su tužni što nisu u knjizi.

SUZANA MANČIĆ, DRUGARICA IZ DETINJSTVA

Preko roditelja smo se upoznali. Moj i otac i njen su se znali.

Suzana je bila žena za kojom su muškarci sekli vene. Drugačije smo građene ali imamo i drugačiju energiju. Različiti muškarci su nam se udvarali. Nemamo isti ukus za muškarce.

Suzana i ja smo oduvek razmenjivali iskustva o muškarcima.

SARDINIJA

Na Sardiniji se desilo da je čovek vozio vespu. Moj muž i ja smo išli a ja sam imala jednu dugu majicu. Imala sam lepe i duge noge i ovaj je buljio u te noge i skrenuo je vespom i zamalo nas nije pokupio.

O SEKSU

Erotkse scene su u knjizi opisane onakve kakve su bile. Kod mene nije bilo sado mazo. Nema vezivanja, batina... To je jedan lep i divan seks.

Muškarca prepoznam po energiji. Mora po nečemu da bude izuzetan. Kad ga vidim znam da je to to.

Bilo je i dosta starijih i dosta mlađih. Nisam imala neki obrazac.

O GERHARDU ŠREDERU

Gerhard Šreder voli sitne žene. Voli baš niske, mršavice tako da ja nisma njegov tip. Tako da mi se Šreder nikad nije udvarao.

ZAŠTO SAM VARALA MUŽA

Ja sam se kroz ta varanja svetila muškarcima. Ja sam ostavljala te muškarce i tako se na neki način svetila svom ocu. Inače muž nije znao ko su moji ljubavnici.

Saznaće iz knjige. Ne znam kako će reagovati.

Kurir.rs/Happy/Priredio: P.L./Foto: Youtube

Kurir

Autor: Kurir