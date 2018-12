IMAO SAM PEĆ NAFTARICU, A NISAM IMAO ZA NAFTU! Voja Brajović bio je na rubu egzistencije u jeku svoje popularnosti! Gorka pilula života!

Voja Brajović proslavio se ulogom TIhog u "Otpisanima". I dok su njegovo ime tada znali svi u bivšoj Jugi, Voja otkriva da je tada jedva krpio kraj s krajem.

Tokom snimanja serije, jedan od naših najpopularnijih glumaca, nije imao novca.

"Došao sam da potpišem ugovor, a direktor produkcije mi je ponudio tri puta manji honorar od uobičajenog. I rekao: "Potpiši, ako nećeš ti, ima ko hoće". Već tad. Ali je bio i lukav, i mudar čovek i dodao: "Nemoj se zezati, ovo će ti doneti veliku popularnost". Svi mi, nas pet, šest koji smo nosili seriju, potrošili smo honorare tokom snimanja", rekao je Brajović i prisetio se visine svog honorara:

"Veliki, toliki da bi danas bilo nezamislivo raditi takav projekat. Teško mi je reći koliko bi to danas bilo, sigurno višemilionski budžeti u eurima. Dragan i ja smo snimali "Otpisane" tri godine. Nije nam ostalo ništa jer su direktori, producenti... razmišljali: "Zašto da on dobije, a gde sam ja tu?". Sad se to isto događa.

Glumac priznaje da mu je popularnost i te kako prijala, posebno ženska pažnja, ali u to vreme, upravo zbog finansijske situacije, nije izlazio.

"Prijalo nam je, ne može nešto takvo da ne prija. Ali ja sam i dalje stanovao na tavanu u nekoj kući. Ulazio negde sa zadnje strane, pa gore po škripavim stepenicama, tiho da nekoga ne probudim. Imao sam peć naftaricu, a nisam imao za naftu. U podrumu je živeo neki Hasan koji je na triciklu raznosio naftu. Ja na tavanu, on u podrumu. Često mi je pozajmljivao novac da napunim naftaricu. Nisam znao ni kako radi pa bi se ugasila, a od hladnoće bi se voda u vrču zaledila. S druge strane, trebalo je tad imati reprezentativan odnos prema sebi. Na tom ga tavanu nisam mogao imati. Zato u to vreme nisam puno ni izlazio. Imao sam prijatelje iz pozorišta, bili smo stvarno nerazdvojni. Kad bismo išli u kafanu, plaćali smo zajedno. Toliko smešni da smo od njih preživljavali. Kao dodatak na platu prvacima pozorišta. Za dve godine snimanja dobili smo otprilike još jednu platu. Ali kad je počeo da se snima film "Povratak otpisanih", dobili smo znatno veći iznos, rekao bih deset puta veći", priča glumac.

