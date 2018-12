POPOVIĆ JU JE IZBACIO IZ GRANDA ZBOG GOLIH SISA: Zlata Petrović prvi put progovorila o direktoru i toples-skandalu, a onda je poentirala sa BIVŠIM MUŽEVIMA

Folk pevačica Zlata Petrović je pre nekoliko godina doživela veliku neprijatnost zbog svojih golih grudi i bila je izbačena iz „Granda“, a sada je, kako kaže, golotinja jedina karta za uspeh na estradnom nebu.

Zlata u iskrenoj ispovesti za priča o tome koliko se sve promenilo, da li nešto zamera Saši Popoviću i u kakvim je odnosima sa bivšim muževima.

Petrovićeva kaže da je sa čelnikom „Granda“ oduvek imala dobar odnos, ali da se njegov stav prema pevačicama koje su u njegovoj kući promenio.

- Uvek sam poštovala Popovića i njegovu politiku u „Grandu“. Digla se velika prašina pre nekoliko godina kada su izašle moje slike u toplesu, ali je malo toga što se tada pričalo bilo istina. Popović me nije vređao, niti je bio grub i neprijatan. Moglo je da mu se dopada ili ne dopada moje ponašanje, ali mi smo oduvek ljudski razgovarali. Nije bilo nikakve zle krvi. Nekada je bilo kobno ako vam neko slika donji veš ili gole grudi. Danas je to karta za višu poziciju na estradnom nebu i Popović to dobro zna - priča Zlata, koja je zbog golotinje imala probleme.

Danas mnogo mlađe koleginice, kaže ona, na taj način osiguravaju mesto na estradnom nebu.

- Da se ne lažemo, došlo je takvo vreme da od 1.000 pevačica uspe jedna. I to ako se skine gola ili je vrcava. To je tužno i žalosno jer imamo toliko kvalitetne vokale i pristojnu decu koja ne mogu da dođu do izražaja u ovom ludom svetu. Da se razumemo, nemam ništa protiv toga da se pokažu atributi i svi kvaliteti koji se poseduju, ali u naše vreme se znalo da prvo morate da imate hitove, da budete pevačka veličina, pa onda možete da se skinete. Nikako pre nego što ostavite neki trag na sceni. Da se skidate posle jednog, ili mnogo češće nijednog hita, bilo je nezamislivo - kaže pevačica i ističe da se nikada nije poredila sa koleginicama.

- To me nikada nije zanimalo. Oduvek sam volela sebe baš ovakvu kakva jesam i nisam želela da se menjam ili upoređujem sa drugim estradnim ribama. Ako ćemo realno, i dalje privlačim pažnju i dalje mi se udvaraju, možda i više nego kada sam bila devojka. Možda ih privlači ova moja blesava energija. Nisam za bacanje, izgledam bolje od svih ovih mnogo mlađih cica - kroz smeh tvrdi pevačica, koja, kako kaže, nikada nije išla glavom, već uvek srcem.

- Nisam proračunata, nikada nisam bila takva. Nisu me zanimali opasni momci ili lagodan život. Dešavalo se da jedem jedan hleb nedelju dana i da živim u 10 kvadrata, a čak ni tada nisam padala na frajere zbog love. Sa Hasanom i Pejom i dan-danas mogu da podelim najdublje tajne jer znaju da sam sa njima bila iz ljubavi. Bila bih sa njima čak i da sam ih upoznala kao prosjake na ulici. Sve što sam imala sam im dala i zato sam ostavila trag u njihovim životima - iskrena je Petrovićeva, koja nikada nije prestala da voli bivše muževe.

- Bivše partnere volim kao da su mi iz oka ispali, a verujte da će vam svaki od njih isto to reći za mene. Nikada nisam bila pobornica toga da kada umre ljubav, počne rat. Gledala sam da sa svim svojim velikim ljubavima ostanem prijatelj. I sa ove tačke gledišta, od njih većih prijatelje nemam. Ako vam nije drago da vam partner bude srećan, pa makar i bez vas, nikada ga niste ni voleli - zaključuje pevačica “.

