PLANIRALA SAM BRAK I DECU S NJIM: Dečko Aleksandre Bursać hteo MARATONSKI SEKS sa Anđelom Vešticom, uhvatila mu poruke, pa završila kod PSIHIJATRA! Svi mučni detalji IZDAJE!

Pevačica Aleksandra Bursać je nakon dva meseca od raskida veridbe sa dugogodišnjim dečkom Zoranom Uglješićem progovorila o periodu kroz koji je prošla i načinu na koji se borila protiv teške depresije nakon što je u telefonu svog dečka pronašla poruke seksualne sadržine koje je slao Anđeli Veštici.

"Bilo je mnogo teško i o tome ne volim da govorim. Ne volim ni njega da pominjem, da se prisećam... - kaže Aleksandra u ekskluzivnoj ispovesti. Ona dodaje da joj je u najtežim životnim trenucima pomogla najbolja prijateljica, koja ju je poslala na pravu adresu.

"Išla sam kod psihoterapeuta. Taj odlazak na seanse sa njim puno mi je značio. Tamo sam mogla sve da izbacim iz sebe, bez zadrške. Plakala sam, pričala o svemu što me tišti i kroz šta sam prošla, kao i o tome kako se osećam nakon svega... Na kraju smo došli do toga da me moj terapeut pita nakon samo pet odlazaka: „Zbog čega si ti tužna? Jesi li ti svesna da si ovim dobila, a ne izgubila?”, tada sam shvatila, a i on mi je rekao da mi odlasci više nisu potrebni. Prebolela sam", kaže Aleksandra.

Ona dodaje da je bivši na sve načine pokušavao da je vrati, ali da je nedavno i sam shvatio da su mu pokušaji osuđeni na propast.

"Pokušavao je, ali kad je i sam video da mi je mrak pao na oči, odustao je. Nedavno smo se sreli u jednoj kafani i tada je pokušao da stupi u kontakt sa mnom, ali bolje da nije. Na tu priču je stavljena tačka i tu nema više priče.

Sam je kriv i neka snosi posledice. Znate kako je to, što naš narod kaže, kada preko pite tražite pogaču? Imate sve, a vi biste još nešto sa strane...", kaže Aleksandra.

"Iako je prošlo samo dva meseca od trenutka kada mi se svet srušio, ja sam dobro. Nikada više udvarača u životu nisam imala, ali nisam spremna da ulazim u neke nove priče. Bar ne još", kaže iskreno pevačica i objašnjava:

"Ja sam sa Zoranom planirala brak i decu i doživela veliko razočaranje. Sada imam problem sa poverenjem i upuštanjem u neke nove emotivne priče", završava ona.

Kurir.rs/Alo/Foto

Kurir

Autor: Kurir