IDE BRE, DETE! GOCA TRŽAN ZAVRŠILA U SUZAMA ZBOG TAKMIČARA: Nikola osvojio žiri glasom, a Kija dok je komentarisala pomenula Slobu! (VIDEO)

Nikola Milenković imitirao je Džona Ledženda i izveo njegovu pesmu "All of Me", što je posebno raznežilo Gocu Tržan.

Nikola je tokom cele pesme sedeo za klavirom, a plesna grupa iza njega dočarala je sve reči koje je on pevao. Tokom ovog nastupa Goca Tržan se čak i rasplakala, a Nikola je zaradio svih pet glasova.

"Mnogo je problematično izabrati nekog sa klavirom, ovo je bila prava imitacija, jer si skinuo sve fraze, boju glasa, njegovu kretnju za klavirom. Ne znam da li je ikada neki muškarac napisao lepšu pesmu za jednu ženu. Kako ti pevaš, sve na stranu, ali kako ti, Nikola pevaš. Ja sam šokirana, najblaže rečeno. Stoji mi knedla u grlu, bravo, svaka čast. Ne znam da li je neko ikada posvetio nekome lepšu pesmu od ove", rekla je Goca.

"Jeste, stjuardesu. Najlepše je kada muškarac ženi posveti pesmu", dodala je Kija kroz smeh.

