EVO KAKO SE SLAVILO U BEOGRADU: Kostovka dovela pola Evrope na nastup, Šerifovićka uz majku Vericu dočekala 2019. godinu

Ekipe Kurira i ove godine su obišle skoro sve lokacije na kojima je organizovan doček Nove godine, a samo u Beogradu je bilo oko 50 takvih lokacija. Fotografijama i video-snimcima smo zabeležila trenutke u mnogim lokalima, hotelima, klubovima i dvoranama gde su pevali poznati muzičari i naš zaključak je da je najbolja atmosfera bila u restoranu na Adi Ciganliji, gde su nastupali Jelena Kostov i Dragi Domić.

foto: Ana Paunković, Printscreen

Njih dvoje su do jutra uveseljavali goste koji su specijalno za tu priliku pristigli iz Švedske, Austrije, Bugarske, Makedonije i Slovenije. Osim Jelene i Dragog, posetioce u susednim salama na Adi zabavljali su i druge zvezda "Granda", poput Ljube Perućice, Aleksandre Bursać i Dajane Erić.



Marija Šerifović

Doček uz majku Vericu

foto: Ana Paunković, Printscreen

Marija Šerifović nastupala je zajedno sa Bobanom Rajovićem u jednoj hali nadomak Beograda koja je bila ispunjena do poslednjeg mesta, a u publici je, između ostalih, bila i pevačicina majka Verica Šerifović. Upravo je njoj prvo Marija čestitala Novu godinu i poželela nekoliko skromnih želja.

- Da budemo zdravi. Da se smejemo. Da pevamo. Da jedemo. Da radimo. Da spavamo. Da volimo jedni druge. Da čuvamo jedni druge. I budemo svesni da je život ipak samo jedan i da nemamo baš mnogo vremena za pizdarije - napisala je Šerifovićeva na Instagramu.

Aca Lukas, Džala Brat i Buba Koreli

Najmasovniji doček u Beogradu

foto: Privatna Arhiva

Aca Lukas, Džala Brat i Buba Koreli u novogodišnjoj noći održali su koncert u Štark areni na kojem je prisustvovalo oko 10.000 ljudi, što je bio ubedljivo najmasovniji doček 2019. godine u prestonici a da nije trg.

- Sve što sam želeo, to sam i ostvario, ne zato što sam Supermen, Bananamen ili Betmen, već zato što sam svestan svojih mogućnosti. Svi koji žele da postanu Aca Lukas, moraju da znaju da im se nikada neće ispuniti želja, ne zato što sam ja nedostižan, a jesam, nego što sam ja - ja i ne može niko biti ja. Ne želite ono što je nerealno, ovakav ludak je samo jedan - rekao je Lukas i otkrio svoje novogodišnje želje.

- Da se ne oženim i mislim da će mi se ta želja ispuniti!



Edita Aradinović

Najveselija na svom nastupu

foto: Ana Paunković, Printscreen

Edita Aradinović je u sali jednog prestoničkog hotela podigla atmosferu čim se latila mikrofona, a iako su skoro svi gosti bili na nogama tokom cele večeri, ipak je ona bila najveselija. Pevačica je pevala, skakala na bini i satima đuskala bez trunke predaha.

- Želim vam novu godinu punu ljubavi, sa više rada, a manje priče. Čuvajte svoje zdravlje i bližnje. Sebi želim čoveka sa kojim ću da kidam ovaj život, jednostavno je, pošto sam ostalo sve skoro obezbedila. I nemojte da vas lože da skromnost više nije vrlina, samo hrabro i jako u 2019 - poručila je ona.



Tropiko bend

Želim duet sa ženom ministarkom

foto: Ana Paunković, Printscreen

Popularni Tropiko bend u novogodišnjoj noći nastupio je na jednom splavu u Beogradu koji je, očekivano, bio ispunjen do poslednjeg mesta. U pauzi između dva bloka svirke, pevač grupe Saša Cvetković rekao nam je da je više nego skroman kada su u pitanju novogodišnje želje.

- Sebi i svojoj porodici poželeo sam samo zdravlje, sreću i mir, što takođe želim i svima vama - rekao je on, a potom dodao da bi voleo da zapeva u duetu sa suprugom Jovanom, koja je odskora članica benda Ministarke.

- Duet s Ministarkama... Pa to bi bilo baš lepo, što da ne? Želim to u 2019. godini - rekao je Saša.

Dara Bubamara

Nezaboravna noć

foto: Ana Paunković, Printscreen

I Dara Bubamara pevala je u srpskoj prestonici za doček 2019. u jednoj svečanoj sali, gde je nekoliko stotina posetilaca uživalo u njenoj muzici. Pevačica je bila više nego dobro raspoložena i voljna za slavlje i pored toga što je održala pet uzastopnih nastupa pre 31. decembra, a potom i još dve svirke u novoj godini.

- Hvala od srca za nezaboravnu noć. Bilo je fantastično - poručila je ona putem Instagrama.



Aco Pejović

Pevao za Mijatovića i Tomaševića

1 / 2 Foto: Ana Paunković, Printscreen

Aco Pejović jedan je od retkih koji se može pohvaliti time da su karte za njegov novogodišnji nastup u jednom hotelu rasprodate u rekordnom roku, zbog čega su organizatori morali da ubace još dodatnih 20 stolova. Pevač je 31. decembra uveseljavao nekoliko stotina gostiju, među kojima su bili i poznati sportisti Predrag Mijatović i Dejan Tomašević.

- Bila je to sjajna noć. Dejan je došao sa suprugom, Peđa je stigao iz Madrida sa suprugom da ovde provede Novu godinu. A porodica nije bila sa mnom za doček. Najstarija ćerka je bila negde u gradu, supruga kod kuće kao i svake godine jer ne voli gužve - rekao je Aco.



Seka Aleksić

Veljko joj prvi čestitao Novu godinu

foto: Ana Paunković, Printscreen

Seka Aleksić nije odustala od tradicije da u Novu godinu uđe radno, obučena u crvenu haljinu, koja je njena omiljena odevna kombinacija. O provodu i atmosferi na njenom nastupu ne treba previše govoriti, jer je oko 1.400 ljudi u novobegradskoj hali od početka do kraja nastupa pevalo uglas sa Sekom svaku njenu pesmu. Čim je odbrojala poslednjih deset sekundi stare godine, Aleksićevoj se na bini pridružio suprug Veljko Piljkić, koji joj je poljupcima prvi čestitao 2019.

Jana i Đani

Lom do zore

foto: Ana Paunković, Printscreen

Đani i Jana dočekali su Novu godinu radno u jednom beogradskom hotelu. Oni su napravili pravi lom za oko 1.000 gostiju. Još jednom su pokazali zašto su majstori svog zanata, a Đani je samo delom otkrio šta sprema svojim fanovima na koncertu u Štark areni 8. marta. Uz binu na kojoj je nastupao sve vreme je igrala njegova žena Slađa, kojoj je prvi čestitao Novu godinu.

Ivan Ercegovčević/ foto: Ana Paunković

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir