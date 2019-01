TEODORA DŽEHVEROVIĆ UHAPŠENA U EGIPTU: Plakala sam i tresla se u stanici! Nisam kriva, PREVARENA SAM!

Teodora Džehverović doživela je veliku neprijatnost tokom boravka u Egiptu, gde je boravila radi snimanja. Naime, Teodora je zajedno sa svojom ekipom bila privedena od strane egipatske policije.

Pevačica je želela da snimi određene kadrove na nekoj udaljenijoj plaži od hotela, za šta je potrebna posebna dozvola.

- Zakoni u Egiptu su prilično strogi, a nakon pojavljivanja nekih eksplicitnih snimaka na internetu, koji su snimljeni na egipatskim piramidama, i terorističkog napada u Kairu, njihova policija je pooštrila kontrolu i zabranila sva snimanja na javnim mestima bez posebne dozvole - kaže Teodora i otkriva kako ju je lokalna agencija prevarila.

- Nas je kontaktirala lokalna agencija i rekla da ona može da nam obezbedi odmah dozvolu, na koju se inače čeka po mesec dana. Iako smo mi bili skeptični i po nekoliko puta pitali da li je to sigurno jer nosimo profesionalne kamere i treba da snimamo nekoliko sati, oni su nas uveravali da je to sve sređeno. Naravno za to su uzeli i novac, međutim kada je došlo do problema, dečko sa kojim smo se dogovorali pobegao je sa lica mesta - otkriva pevačica.

Teodorino snimanje prekinula je egipatska policija i naložila da krenu odmah u policijsku stanicu.

- Oni su se samo odjednom pojavili i počeli da viču "Šta radite", "Odakle vi tu" i tako dalje, a iako smo pokušali da se sporazumemo, nismo uspeli. Naredili su nam da krenemo za njima odmah u stanicu - otkriva pevačica i objašnjava koliko joj je sve to bio veliki stres za nju:

- Plakala sam i tresla se u stanici. Čak sam se sukobila i načelnikom pokušavajući da mu objasnim da su nas prevarili i da nismo ništa loše radili. Jednostavno nikad nisam imala bliskih susreta sa policijom i ovo je za mene bilo prestrašno iskustvo. Povrh svega naterali su nas i da obrišemo sve što smo snimili tog dana, što me je dodatno potreslo jer je bilo predivnih kadrova - navodi Teodora.

