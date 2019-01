DA NIJE BILO LUNE, NE BI BILO NI KIJE: Gagi Đogani osuo po Kockarevoj, nije birao reči!

Gagi Đogani i dalje je uznemiren zbog stanja u kome se situacije u kojoj se nalazi njegova ćerka Luna Đogani.

Luna je zbog veze sa Slobom stavljena na stub srama, a iako sada tvrdi da je ga je prebolela, blogerki sve više smeta to što je odbijaju bivši zadrugari.

Na sve to, Lunu je u više navrata negativno komentarisala Kija Kockar, prošlogodišnja pobednica "Zadruge" i Slobina bivša supruga, što veoma smeta Gagiju Đoganiju:

foto: Printsceen

"Baš mi je jadno to što tako priča, ali to je ona. Videćemo koliko će ona trajati, ali ja joj želim svu sreću i da iskoristi svojih pet minuta, ali joj poručujem da ostavi Lunu na miru", rekao je on i dodao:

foto: Damir Dervišagić

"Nema potrebe da priča o Luni. Da nije bilo Lune, ne bi do sada bilo ni te Kije, ni njene popularnosti. Kija treba da se mane Lune, neka se okrene svom životu i karijeri, a to poručujem i Slobi. Neka pokušaju da grade karijeru, a da pritom ne pominju Lunu, jer izgleda da im Luna baš pomaže da dođu do izražaja, da im ona diže popularnost. Pa mangupi, pravite karijeru bez Lune."

foto: Pritnscreen

Kurir.rs/Svet, Foto: Damir Dervišagić, Sonja Spasić

Kurir

Autor: Kurir