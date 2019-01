ZAPILA SE PA OSTALA BEZ ZUBA! Šokantna ispovest Milice Todorović: Kad budete čuli ko ju je video krezavu PRASNUĆETE U SMEH!

Dok se zabavljala sa Radetom Kovačevićem, bratom Saše Kovačevića, Milica Todorović ispričala je gostujući u jednoj emisiji šta ju je snašlo kada je jednom prilikom preterala sa alkoholom u izlasku sa koleginicom Miom Borisavljević.

"Imala sam mlečne zube gore. Jednom kad sam jela zagrizla hleb i ostao mi zub u hlebu. Onda mi zubar stavio onu žabicu, privremenu, koja se lepi. Ja to zalepim za grad, jer dok ti prave, imaš te privremene proteze... Povratila sam i nisam osetila da se taj lepak razgradio od alkohola. Došla sam kući i Rade me pita: 'Gde ti je zub? Šta si radila, gde ti je zub?' To se desilo, šta sad... Sad nema šta da ispadne, sve je pričvršćeno", ispričala je ona u Magazinu In pa zasmejala sve prisutne.

