KARLEUŠA SE GUŠILA, VRIŠTALA I DOZIVALA MUŽA: Pevačica nije mogla da završi snimanje ZG, odmah je prevezli u BOLNICU!

Jelena Karleuša imala je težak nervni slom kada su se na internetu pojavile eksplicitne fotografije uz tvrdnje da je ona na njima i da je prevarila supruga Duška Tošića sa jedanaest godina mlađim fudbalerom Ognjenom Vranješom.

"Jelena je bila u studiju na Košutnjaku i spremala je svoje kandidate za drugi krug takmičenja. Posle jednog telefonskog poziva prebledela je i bez reči napustila studio i kandidate, koje nije stigla ni da spremi do kraja", kaže izvor iz Granda.

Karleušini prijatelji kažu da je po dolasku kući imala težak nervni slom.

"Pevačica nije mogla da diše, imala je napad panike. Vrištala je i dozivla supruga. Majka Divna i najbolji prijatelj Zoran odvezli su je na jednu privatnu kliniku, gde su je smirili i prepisali joj terapiju i mirovanje. JK nije želela da čeka ni minut, spakovala je decu i već u večernjim časovima odletela za Kinu kako bi razgovarala sa mužem", otkrio je izvor.

Bez obzira na to da li veruje ženi da su u pitanju montirane fotografije ili ne, Dušku je sve ovo mnogo teško palo. Kako nam prenose ljudi koji ga poznaju, on je patrijarhalno vaspitan i kreće se među takvim ljudima, i ovakav skandal jeste nešto što će veoma teško progutati.

"Duško svoje ćerke obožava i stalo mu je da porodica ostane na okupu. Ali mnogo je besan zbog toga što je Jelena uopšte ušla u bilo kakvu komunikaciju sa čovekom koji ju je na onakav način iskoristio kako bi postao poznat", kaže jedan od Tošićevih kolega.

"Karleušin boravak u Kini bio je izuzetno dramatičan. Ona je mužu kroz suze objasnila da je on jedini muškarac koji je interesuje i da neće preživeti ukoliko se razvedu. Plakala je danima. Ljudi koji su joj bliski kažu da joj je posebno teško to što joj se teško bolesna majka potresa zbog svega što se dešava i što to može biti pogubno za nju", završava izvor.

