KATARINA GRUJIĆ U STRAHU DA VRANJEŠ NE OBJAVI I NJENE PORNO SNIMKE: Samo ih pusti i je.aću ti mater! Šok!

Fudbaler Ognjen Vranješ preti pevačicama sa kojima je bio u seks-šemi da će objaviti i njihove seksi fotografije, kao što je to uradio sa porno-slikama Jelene Karleuše. Eksplicitni materijal na kojima Karleuša masturbira pred očima fudbalera izgleda nisu jedine.

Defanzivcu Anderlehta se osladila slava koju je stekao zbog ovog skandala, pa razmišlja da otkrije sa kojim je sve poznatim damama bio. Brojne zvezde su zbog ovoga u velikoj panici, a celu situaciju najteže podnosi Katarina Grujić, koja je svojevremeno i javno priznala da je bila švalerka oženjenom Vranješu.

- Vranješ je bio u kombinaciji sa nekoliko poznatih pevačica. Od svih njih, za sada se saznalo samo za Kaću i Jelenu, međutim, on se snimao i sa mnogim drugim estradnim zvezdama. Ne znam kako mu je pošlo za rukom da svaku nagovori da se snimaju, ali sada u svom mobilnom ima bogatu porno-kolekciju. Ako odluči da je obelodani, propašće još neki brakovi koji se na prvu loptu čine bajkovito - preneo je izvor.

Ognjenove bivše ljubavnice pokušavaju preko zajedničkih prijatelja da ubede fudbalera da drži jezik za zubima kako im ne bi upropastio život kao Karleuši.

- One pomno prate šta se dešava u ovoj aferi sa Karleušom i mole Boga da se i njima ne dogodi isto. Samo se jedna od njih osmelila i direktno je zvala Ognjena i molila ga da ne pušta njihove slike u javnost. Ostale su ga kontaktirale preko zajedničkih prijatelja. Najupornija je Kaća Grujić, koja je besna na Vranješa. Ona mu je poručila da će mu upropastiti život ako se bude igrao sa njom kao sa Karleušom - objašnjava naš sagovornik.

On dodaje da mu nije jasno zašto su sve one pale na bivšeg reprezentativca Bosne i Hercegovine:

- Neverovatno mi je da je za kratko vreme uspeo da obrlati njih nekoliko. Kao da ih je omađijao. On sada gleda kako se one muče i brinu, a on uživa u Belgiji, ide na treninge i samo posmatra šta mediji pišu. Sve ovo što se dogodilo zabavlja Ognjena.

foto: Printscreen Paparaco Lov

Provocira Jelenu

Vranješ se već neko vreme nije zvanično oglašavao, ali je juče novom fotografijom želeo da isprovocira Jelenu Karleušu. Nakon što je ona okačila fotku iz Kine na kojoj se vidi kako je podigla i prekrstila noge, Ognjen je objavio sliku u istoj pozi. Nikome nije jasno šta je ovom fotkom Vranješ želeo da joj poruči.

foto: Instagram screenshot

Kurir.rs, Informer / Foto:

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir