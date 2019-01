OD BREGINE TAŠTE LEPŠE NIJE BILO! Fidel Kastro je kitio cvećem, a danas izazvala LAVINU KOMENTARA zbog onoga što nosi oko vrata! (FOTO)

Majka manekenke Dženane Sudžuke i tašta poznatog muzičara Gorana Bregovića i danas privlači ogromnu pažnju javnosti.

Stare Sarajlije znaju Bahru Sudžuku kao najveću lepoticu, na koju je svojevremeno "pao" i Fidel Kastro! Naime, kako se navodi, kada je jednom prilikom dolazio u posetu, mnogi su ga darivali cvećem. On je sve to, pak, poklonio upravo njoj.

"Starije Sarajlije znaju da je Bahra Sudžuka bila najveća lepotica. Kada je jednom dolazio Fidel Kastro on je video kako je ona lepa i, neko cvece su dali njemu i, on je uzeo to ćvece i dao Bahri", ispričao je Milomir Marić.

Uz ovu izjavu na društvenim mrežama pojavila se fotografija damski odevene gospođe Sudžuke. Cipele i tašna u istom su tonu, a preko dugog kaputa oko vrata protiv zime stavila je lisicu, koja je nekada bila "poslednji modni vrisak".

Ispod ove fotografije nizali su se brojni komplimenti, ali i primedbe.

"Skinite ovu jadnu životinju sa ove gospođe", "Jadna lisica", Vidi noge što vise", nizali su se komentari jedan ispod drugog, ali Bahrina lepota i danas je neosporiva.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Foto: Facebook printscreen, Zorana Jevtić

Kurir

Autor: Kurir