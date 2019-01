ALARMANTNO?! POŽGAJA ODVELI KOD PSIHIJATRA! Kada čujete zbog čega su mislili da mu treba STRUČNA POMOĆ, nećete poverovati (VIDEO)

Aleksandar Požgaj razgovarao ke sa Dinom Galorini i objašnjavao joj čime se bavi.

Naime, on je objasnio da je njegov posao da savetuje ljude kojima su poslovi ne idu ili su već propali.

- Savetujem ljude. Vidimo gde ti je problem. Pregledam ti i papire u firmi, gde je zgrešio u biznisima i poslovima. Znaš ljudi ne znaju, ali najviše dolaze kad padnu i polupaju dupe, ne znaju gde će. Onda dolaze. Ovako kad je sve lepo, nikog nema.

- Bože, nikad nisam čula za to - iščuđavala se Dina.

- Hoću sad kad izađem da otvorim agenciju za savetovanje. Ne znam dal to uopšte postoji u Srbiji. Ja sam ovde jednom to pokazao. Niko nije mogao da veruje, mislili su da sam lud pa su me poslali kod psihijatra - rekao je Požgaj dok se Dina smejala na sav glas.

