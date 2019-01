ZAPROSIO KATARINU ŽIVKOVIĆ, A ONA MU REKLA NE! Pevačica o ovome nikad nije pričala: Evo zašto je ODBILA DA SE UDA!

Katarina Živković ispričala je da je imala ponudu za brak, ali da ju je odbila. Kako je istakla, ona je tip osobe koji nikad ništa ne radi po svaku cenu, te da pošto nije osetila da je pravo vreme za udaju, jednostavno - to nije ni učinila.

"Ja sam večita verenica! Nisam rekla da neću da se udam, već da čekam pravi momenat. Ja sam neko ko ne želi da radi nešto po svaku cenu, zato što to tako treba ili to neko zahteva od mene, zato što su moje drugarice možda to uradile a ja nisam... Slušam sebe i svoje emocije, kad budem osetila da je to pravo i da mi je to zaista potrebno - ja ću se udati", objasnila je pevačica.

