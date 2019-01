MISLILA SAM DA JE AFERA SA FUDBALEROM ZAVRŠENA... Katarina Živković se bori sa HEJTERIMA na društvenim mrežama, a ovako reaguje na ŽESTOKE UVREDE!

Katarina Živković doživela je veliku neprijatnost kada ju je nepoznata devojka iz čista mira napala i izvređala putem društvenih mreža.

Živkovićeva je deo njihove prepiske okačila na svoj profil na Instagramu jer je želela da svima pokaže kakvih sve ljudi ima i sa čim sve ona mora da se nosi.

foto: Printscreen Exluziv

Katarina se nije puno potresla, jer, kako kaže, ovo nije prvi put da od nepoznatih fanova i ljudi koji je prate putem društvenih mreža doživljava razne neprijatnosti.

ŽIVKOVIĆEVU KOLEGINICA JEZIVO IZVREĐALA, NAZVALA JE IZVEŠTAČENOM: Razlog je HIT, ali joj je Katarina odmah zapušila usta! (FOTO)

"Ranijih godina je bilo nezamislivo da doživite nešto slično, jer društvenih mreža nije bilo. Fanovi su mogli da vas gledaju na televiziji ili eventualno dođu na vaš nastup. Danas svaka budala može da vam piše šta god poželi", kaže Kaća.

foto: Printscreen/Instagram

Ona ističe da na lepe poruke uvek odgovori, ali da one druge, ukoliko pređu granicu, automatski blokira.

"Ova devojka koja mi je pisala, najpre mi je ostavljala komentare ispod slika. Na jednoj je čak napisala: "Šta ti glumiš, seljančuro jedna?! Idi u inboks i odgovori mi na poruku!" Tek tada sam videla njene poruke. Ona se predstavila kao moja koleginica", priča kroz smeh Kaća i dodaje da njih dve nikada ne mogu biti koleginice.

foto: Damir Dervišagić

"Nije prvi put da mi neko napiše ili kaže kako sam ja sa sela, želeći da me na taj način uvredi. Za mene to nije uvreda. Prvo, ja nisam sa sela, nego iz grada, a drugo, ja sam na moj grad Leskovac i te kako ponosna i to svi znaju. Ponosna sam i na svoj akcenat, za koji me takođe često zadirkuju", kaže ona.

Uvrede i epitete kojima ju je "čašćavala" nepoznata devojka nije želela da komentariše, ali ju je posebno nasmejao onaj koji se odnosi na fudbalera.

"Pa ona je napisala svašta, i da sam izveštačena, i da sam izoperisana, ali je na kraju napisala "lutkice fudbalera". Ne znam da li mi je smešnije što me je nazvala lutkice ili što mi je prilepila fudbalera. Mislila sam da je afera sa fudbalerima završena i da je na nju stavljena tačka, ne znam odakle opet ta priča", kaže Kaća kroz smeh.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Alo, Foto: Printscreen/Instagram

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir

Autor: Kurir