ŠOK INTERVJU! MILOMIR MARIĆ O KRIMINALCIMA, DEVEDESETIM, PAROVIMA: Arkan je Albance ubijao sa krova!

On je jedna od fascinantnih priča koja nije do kraja ispričana. Trebalo je da se o njemu snimaju filmovi, da se pišu ozbiljnije knjige, ali on nije bio raspoložen da o tome govori, kaže čuveni novinar o Željku Ražnatoviću

Titulu kontroverznog novinara Milomir Marić zaslužio je zbog stavova, zbog ljudi koje je intervjuisao, rijalitija „Parovi“, ali i zato što je mnogim ljudima iz kriminalnog miljea bio meta. U intervju za Stars urednik Hepi televizije govori o burnom vremenu kojeg se danas seća kroz humor.



Srbija devedesetih i danas - sličnosti i razlike?

- Devedesetih smo oduševljeni ušli u ratove, užas, haos, zapalili smo sopstvenu kuću. Danas više nemam snage za velike sukobe, valjda će se naći neko rešenje. Mada, kada pogledamo novine i uopšte javni život, utisak je kao da se sprema rat i kataklizma.

Kakvi biste vi bili kao urednik tabloida?

- Zadovoljavam se time da budem verni čitalac tabloida. Ne bih uređivao novine, mada mene optužuju da sam prvi počeo sa interpretiranjem stvarnosti. Prvi sam uveo romansiranje javnosti - tekst se piše kao roman, a radi se o stvarnim likovima.



Optužuju vas mnogi i zbog rijalitija „Parovi“.

- Mislio sam da ću u svet da izađem kao pametan čovek, intelektualac. Moju knjigu „Deca komunizma“ prevodili su na mnoge jezike, pisali su o meni i trebalo je da me lansiraju kao svetskog pisca. Ali onda se desi taj rat i to se nije ostvarilo. Međutim, zahvaljujući „Parovima“ ušao sam u moj omiljeni magazin Veniti fer, gde su napisali ovako: „Čovek koji je mogao da bude srpski Truman Kapote odlučio je da napravi najveće đubre na svetu.“



I sad ste u svetskoj štampi zbog Milojka i Milijane.

- Da. Svi listovi sveta o tome pišu, to je priča koja je univerzalna. Ono što je nekada bio crni film, to su sad ovi rijaliti programi, neprerađeni život, žrtve tranzicije, ljudi sa margine. To su junaci današnje literature. Rijaliti učesnici su likovi koji se ljudima dopadaju, izgleda da tu ima više istine nego u domaćim filmovima i serijama.

Nećete se vraćati rijaliti programu?

- Očigledno su Milojko i Milijana dobitna kombinacija, pa se „Parovi“ vraćaju tamo gde su nekad bili. Nema potrebe da se ja bavim „Parovima“, više niko neće da ih zabranjuje, nisu više dno dna, društvena opasnost. Sad su bezbedni. Ja sam ih branio kad su ih svi napadali, uvek tako radim.



Da li vam je sve teže da obezbedite sagovornike za „Goli život“, jer ljudi sa margina koji su potrebni za tu emisiju mahom nisu dostupni, odnosno u zatvoru su ili su ubijeni?

- Imao sam i tu nevolju da su mnogi posle moje emisije likvidirani ili su otišli u zatvor. Čak sam i obišao neke od njih iza rešetaka. Nisam ih snimao jer nemam dozvolu još uvek.

Pa ne biste valjda snimali emisiju u zatvoru?

- Kad su neki moji prijatelji došli na vlast, pitali su me da li hoću neku funkciju ili tako nešto, a ja sam im rekao: „Neću, samo mi dozvolite da studio premestim u Zabelu ili u Mitrovicu. Tamo je mnogo interesantniji svet nego na slobodi. Ja bih ih bolje intervjuisao nego sudije i tužioci.“



Vaš odnos sa Arkanom se kretao od prijateljstva do toga da je hteo da vas ubije?

- On je jedna od fascinantnih priča koja nije do kraja ispričana. Trebalo je da se o njemu snimaju filmovi, da se pišu ozbiljnije knjige, ali on nije bio raspoložen da o tome priča. Jednom prilikom, kada je Arkan hteo da me ubije pa smo se posle mirili, on je tada došao sa Cecom. Ja sam za tu priliku napamet naučio sva imena i datume kada je Arkan koga ubio u emigraciji. Pitao sam ga sve redom, a on kaže: „Nikad nisam bio tamo.“ Na primer, ubijena su trojica Albanaca, Arkan ih je čekao na krovu i budući da je bilo hladno, on je nosio pletenu kapu. Posle su te pletene kape nosili njegovi „tigrovi“, a on je nosio identičnu kada je ubio te Albance.





Da li ste se posle pomirenja sa Cecom u Austriji čuli ili videli sa njom?

- Sa Cecom sam se mirio i svađao. Nadam se da ćemo se opet pomiriti, na putu smo ka tome.



Postoji li neko koga ne smete da ugostite u emisiji?

- Ne, posle onoga kada je čovek u mojoj emisiji počeo da priča o mom stanu i ispostavilo se da me je on opljačkao. Tada je rekao: „Tamo kod tebe u salonu.“ Ja ga pitam: „Kad si ti bio kod mene?“ I tako shvatim da je to osoba koja me je opljačkala. Kada se završila emisija, zvao me bivši zamenik ministra za javnu bezbednost i traži mi broj tog Bore. Ja njemu kažem: „Pa ti si ga poslao da me pljačka.“ Oni su slali takve lopove po stanovima. Uzimaju kompromitujuće stvari, a ako nađu nešto vredno, to im je honorar.



Kad ćete napisati autobiografiju u kojoj ćete otkriti sve o čemu ćutite?

- Čim se skinem sa televizije, počeću da pišem o svemu i svačemu. Mnoge stvari ću otkriti.



Neslaganja u braku

VESNA JE ALERGIČNA NA MOJE KNJIGE foto: Damir Dervišagić Supruga Vesna Radusinović je objavila fotografije vašeg stana koji je pretrpan knjigama. Jeste li sve to kupovali na buvljacima? - Moj život je na buvljacima, to mi je životna hrana. Gde god otputujem, ja odmah tražim gde se nalazi buvljak. Nažalost, moj stan je postao skladište za knjige, jer je moja žena alergična na grinje i to baš na knjige. Onda je, smatrajući da će mi tako uništiti ugled, otišla i slikala taj moj stan prepun knjiga i objavila to. Mislila je da ću se urazumiti i srediti stan posle toga, a ja sam za to samo dobio simpatije od ljudi.

