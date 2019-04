TOŠIĆ SVE PRIPREMIO ZA OKONČANJE BRAKA PRE NEGO ŠTO MU JE UMRLA TAŠTA: Poslao zahtev za razvod Karleuši samo dva dana pre Divnine smrti!

U neizmernom bolu koji je Jelena Karleuša doživela zbog smrti majke Divne, najveća uteha joj je bio suprug Duško Tošić. Međutim, kako Kurir Stars ekskluzivno saznaje, upravo taštin tragični odlazak sprečio je fudbalera da se razvede, s obzirom na to da je on dva dana pre njene smrti poslao Jeleni zahtev za sporazumni razvod braka!

TEŠKA DILEMA



Naš izvor blizak Tošiću kaže da je on posle ženine porno-afere zamalo podlegao njenim molbama i da je bio spreman da da šansu njihovom braku, prvenstveno zbog dece, ali da su ga poruke koje je njegova žena razmenila sa Ognjenom Vranješom, a koje je Kurir objavio u februaru podstakle da preseče. Međutim, koliko je tada bio ljut, posle Divnine smrti bio je utučen, pa je rešio da sačeka. Podsetimo, u porukama je JK pisala tadašnjem ljubavniku da će se razvesti, ali tek kad njen muž napravi grešku!

- Odavno nema ljubavi tu. Odavno. A ja volim tebe - kategorična je bila JK, a na Ognjenovu konstataciju „Pa ja ne znam zašto onda živiš s njim“, odgovorila je:

- Zbog dece, javnosti, navike. Ali okej, polako. Samo polako, molim te. Napraviće on grešku u koracima. On mora da bude kriv, ne ja. Zbog suda i svega. Molim te, polako.

Posle ovih reči, tvrdi naš sagovornik, Dušku je prekipelo.

- Tada se taman malo bila smirila situacija, on i Jelena bili su s devojčicama u Dubaiju i on je rešio da iskulira priču o razvodu, pa je otišao na pripreme u Australiju i potom u Kinu malo mirniji. Ali kad je pročitao tu prepisku, pukao mu je film! Odmah je pozvao advokata u Beogradu, koji mu je predložio da prvo ponudi Jeleni sporazumni razvod braka, što je on i prihvatio jer je, pre svega zbog njihovih devojčica, želeo da se rastanu u miru. Tako je advokat u petak, 1. marta, Jeleni poslao zahtev, što je nju šokiralo, pa ga je odmah pozvala i tražila objašnjenje. On joj je rekao da više ne mogu da funkcionišu zajedno i da on neće odstupiti od toga, na šta mu je ona odgovorila da će ipak još razgovarati - kaže naš izvor i objašnjava da je smrt Divne Karleuše bacila u vodu Duškovu nameru.

PRST SUDBINE



- Već u nedelju, 3. marta, Divna je preminula, što je Jelena doživela kao kraj sveta. Duško se baš potresao jer je o tašti uvek imao dobro mišljenje, bila mu je draga, a pritom je znao koliko je njegova žena vezana za majku. Međutim, ni on nije očekivao ono što je zatekao kad je doleteo iz Kine, slomljenu ženu koja je od bola sama sebi odsekla kosu i koja više ne može normalno ni da govori. Bio je utučen i pokušao je da je uteši, pa je zbog nje i produžio boravak u Srbiji, a otkad je otputovao u Kinu, svakodnevno je zove i piše joj. Daje sve od sebe da joj koliko-toliko olakša i da je izvuče iz depresije da bi bar mogla da brine o ćerkama, a razvod više i ne pominje, svestan je da bi to za Jelenu sada bio preveliki udarac. Kad se njeno stanje sredi, razmisliće o tome, ali teško da će to biti u skorije vreme - zaključuje naš sagovornik, čije navode smo probali da proverimo kod para Karleuša-Tošić, ali u tome nismo uspeli do zaključenja broja.

