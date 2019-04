ALBANAC ŠAĆIRI PROVOCIRAO SRBE DVOGLAVIM ORLOM A DOBIO JE IME PO SRPKINJI! Njegov otac bio je ZALJUBLJEN u VIS Đerdan i ZAREKAO se da će sinu dati ime po njima, a evo kako su u Gnjilanu reagovali

Pevačica Miroslava Mira Vasiljević, koja je preminula 23. marta u 84. godini, nakon duge i teške bolesti, bila je pravi muzički biser na srpskoj sceni i poštovana od kolega, a pre svega se istakla kao osnivač ženskog vokalno-instrumentalnog ansambla Đerdan. Mnoge poznate pevačice, "ženski Bitlsi", kako su ih zvali u to vreme, prošle su kroz njen ansambl, poput Izvorinke Milošević, Snežane Đurišić, Goce Stojićević, Goce Lazarević...

Koliko su bile popularne otkriva činjenica da je otac švajcarskog fudbalera Đerdana Šaćirija, koji je na Mundijalu u Rusiji provocirao srpske fudbalere i navijače pokazavši rukama dvoglavog orla, simbola velike Albanije, bio zaljubljen u VIS „Đerdan“. Zarekao se da će sinu dati ime po njima, što je i učinio 1991. godine. U rodnim Gnjilanu su ga osuđivali što pored albanskih imena dai u srpsko, a on je kazao da to nije tako nego da je to turcizam.

Mira Vasiljević rođena je 1934. godine u Ripnju nadomak Beograda. Rano je u Drugom svetskom ratu ostala sa majkom, bratom i sestrom bez oca koji je poginuo kao partizan. Njena porodica živela je od nadnica. Čuvala je stoku, kopala, plastila seno… jednostavno živela težak život, imala detinjstvo bez pesme. Po izlasku iz gimnazije, u trećem razredu upisala je muzičku školu. Nakon toga studirala na Muzičkoj akademiji klasičnu, a volela narodnu muziku.

Na audiciji Radio Beograda predstavila se pesmama „Evo srcu mom radosti“ i „Nekad cvale bele ruže“ pred Carevcem i Bokijem Miloševićem. Posvećuje se isključivo muzici i napušta mesto nastavnice muzičkog vaspitanja, posla koji je radila 13 godina. Njena muzička karijera počinje ‘61. godine sa njenim prvim singlom „Devojačka kletva“ koju je radila sa Bucom Jovanovićem. Potom ‘65. sa Lepom Lukić duet „Dođi mi dragane“ i dve duetske numere sa Tomom Đorđevićem. Kantautorske četri pesme, među kojima je numera „Sinji, munjo“ su je učinile toliko popularnom da je stala na istu ravan sa Lepom i Silvanom.

Sa „Đerdanom“ ansamblom neviđene atrakcije putovala je širom sveta gde su pravili neverovatnu atmosferu u publici. Zatrpane cvećem, nakitom, novcem… Ponosna je bila na svoj rad i doprinos u „Đerdanu“ kroz koje je prošlo mnogo članica: Vera Ivković, Alma Alta, Snežana Sneki Babić, Aza Mrehić…

Dugo se borila sa Parkinsonovom bolešću. Teška bitka oslabljenog vida je prinudila i na kolica. Pet decenija karijere nije uzalud darovala muzici. Njene članice prvog ženskog ansambla su je redovno obilazile u domu za stara lica na Bežanijskoj kosi. Organizirale joj godišnje rođendanske koncerte pred korisnicima pomenutog doma. Obasipale je cvećem i poklonima Sneki, Goca, Snežana...

