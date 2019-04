TUGA NA LICU, TELU, CELOJ POJAVI... ČITAV ŽIVOT JOJ SE SLOMIO: Dragana Mirković progovorila u kakvom je STANJU bila Jelena posle majčine smrti, a onda otkrila šta duguje POKOJNOJ DIVNI!

Draganu Mirković potresla je iznenadna smrt radijske voditeljke Divne Karleuše i otkrila koliko je Jelena Karleuša bila potresena.

"Ne umem da vam objasnim kako je to Jelena podnela. Uostalom, nije podnela. Težak je to trenutak Kad sam je videla, nemam reči... Tačno se na njoj videla tuga, ne samo na licu, nego na kompletnom telu, na kompletnoj pojavi... Koja je to tuga, koji je to slom. Kao da joj se čitav život slomio. Iskreno sam bila potresena, ja sam majka, ja sam ćerka, strašne su to stvare. One su bile vezane ne samo kao majka i ćerka, već na svim aspektima života", rekla je pevačica.

foto: Damir Dervišagić

Dragana nikada ne može da zaboravi da joj je Divna na početku dala vetar u leđa, s kojom je radila prve intervjue na tada najpopularnijim radijskim stanicama na koja je radila Krleušina majka.

"Jako mi žao, Divnu sam znala od početka karijere. Znam kako me je dočekala kada sam imala prve intervjue. Ipak sam bila jedna devojčica od 15 godina koja je imala strah od mikrofona, od javnosti... Meni je značilo što je Divna videla u meni dvojčicu kojoj treba podrška, ali podrška u vidu razgovara, zbog čega sam joj večno zahvalna", rekla je Dragana sa velikom tugom u očima.

foto: Aleksandar Jovanović Cile, Marina Lopičić

