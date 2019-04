MRZIM FOLIRANJE: Katarina Grujić iskreno o kolegama sa estrade, ovo najviše zamera ŽENAMA!

Katarina Grujić nije želela da navede kolege i koleginice koje je iritiraju, ali je priznala zbog čega dolazi do sukoba na estradi.

Iako nema problem da iskaže svoje mišljenje, Katarina je izjavila da će ono što želi reći osobi u lice.

"Nije meni problem da odgovorim, ima dosta ljudi sa estrade koji me nerviraju. Mrzim neka lažna foliranja. Iskreno, neću reći ime i prezime, reći ću mu u lice, a ne pred kamerama, jer sa tim nemam problem. Ne obazirem se. Žene su svakako te koje me više nerviraju, muškarci nisu toliko iskompleksirani i ne nerviraju me toliko", rekla je Katarina u emisiji "Ami Dži šou".

