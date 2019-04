ON JE TESTAMENT SASTAVIO PRE 4 GODINE! Velika ispovest menadžera pokojnog Šabana: Još onda je saznao SVE DETALJE! A tek da čujete šta je rekao o Šaulićevom vanbračnom sinu Robertu!

Menadžer pokojnog pevača Šabana Šaulića, Zvonko Grujić, kaže da je ime kralja ostalo bez mrlja. Njegova udovica Gordana vlasnicima lokala koji su do 2021. godine unapred platili nastupe sav novac uredno je vratila.

Sa druge strane, ističe da je Šaban još pre četiri godine sastavio testament ,te da je on još tada saznao da sve što ima ostavlja - ženi i deci.

"Kada budem došao u Srbiju, otići ću kod Goce da se vidimo i popričamo, i naravno, posetiću grob mog velikog prijatelja Šabana. Ne znam zašto svi pričaju i pišu loše o Goci kad je ona žena zmaj! Pa da li znate da smo sve u evro vratili gazdama klubova koji su pare dali unapred?! Sav novac je isplaćen. Malo posle sahrane smo to regulisali i sada nikom ništa ne dugujemo. Ja sam Šabanu zakazivao te svirke, a on je sve pare uzimao unapred. Šabanu se nikad nije desilo da ima prazan lokal, uvek sve napuni do poslednjeg mesta', kaže Zvonko Svetu, pa nastavlja: 'On je meni mnogo pomogao u karijeri i za mene je bio i ostao najbolji čovek kog sam upoznao u životu. Mi smo imali neke naše tajne i drugi vid komunikacije, to nemam sa ostalim pevačima. Nikad mu neću zaboraviti sve što je za mene uradio! Pa da li znate da ja sve u životu što sam postigao, a postigao sam dosta, dugujem njemu?! Baš sve, jer sam ja sa njim počeo da radim pre 17 godina."

Zvonko, koji je danas izuzetno cenjen estradni menadžer u Austriji, radi sa mnogim pevačima, ali za Šabana koji mu je bio iskreni prijatelj ima samo reči hvale.

Njemu se kralj narodne muzike poverio i kada je sastavio testament.

"Šaban je napisao testament još pre tri, četiri godine i tada sam znao da sve ostavlja svojoj deci i ženi. Pa i kome će drugom nego porodici. On je najviše voleo svoju porodici, obožavao je decu i Gocu. Ona je veliki čovek, prava dama. Da nije bilo Goce, Šaban bi sve pare potrošio. Voleo je da peva, samo nije voleo putovanja i čekanje po aerodromu. Dok je on skitao i provodio se u kafani, Goca se brinula o deci. Pa sve troje su završili visoke škole, a to je sve njena zasluga. Goca je pametna žena, školovana... Kao par, ona i Šaban super su funkcionisali. Za nju mogu sve najbolje da vam kažem. Ma za celu porodicu Šaulić", rekao je Zvonko.

Takođe, on se osvrnuo i na pevačevog vanbračnog sina Roberta, kog je Šaban dovodio u Austriju.

"Robertu je isto pomagao. Pored toga što mu je kuću napravio, vodio ga je po Beču i nalazio mu posao, ali ovaj nije hteo da radi. Znate kako je na Zapadu – mora da se radi, nema druge, niko neće za džabe da ti da pare. Ne možeš čim dođeš u Beč da budeš direktor, a Robert je to hteo. Nije mogao Šaban za njega da ide i da radi. Pa nikom nije lako da radi, ali šta ćeš."

