OGLASILA SE ČESTO SPOMINJANA SLAVKA! Aleksandri i Davidu plaćala je provode, putovanja, nakit... a tek da čujete kako ju je Subotićeva POVREDILA!

Aleksandra Subotić i David Dragojević nekoliko puta tokom svađa spominjali su izvesnu Slavku. Kako se navodi, ova žena zapravo je komšinica Dragojevićima, a sada je rešila da se o svemu sama javno oglasi.

"Bila sam uz Davida, a zbog njega i uz Aleksandru. Ne mogu više da slušam gomilu laži koje ona iznosi. Ja sam jedna od žena koje su učestvovale u poklon putovanju za Egipat. I u skupljanju para za Aleksandrin rođendan sam učestvovala. Kupovala sam svašta Aleksandri i njenom detu, a ona nije znala da se zahvali. Zvala je samo kada njoj nešto treba", počela je ona.

"Napadaju Davida za neke stvari koje su laži. Što Aleksandra ne priča da joj je finansirano renovniranje kuće u Kaluđerici? Spominju se giros i Biljanin salon. Pa, giros je otvoren 2015. godine, a David i ona su se smuvali 2017. godine! Biljanin salon je otvoren početkom 2017. pre Davidovog ulaska u 'Parove', a oni su se smuvali u martu te godine. Znači, to Aleksandra ništa nije finansirala."

Izvesna Slavica se potom osvrnula i na čuvenu veridbu.

"Administratorka je kupila prsten za veridbu i pozvala je njih. Uvek smo se takmičili sa Dalilom, pa da ispadne da je to bila prava veridba i slavlje. Došli su u Veternik i tamo smo bili Biljana, Mungos, ja i njih dvoje. David nije tražio pare za prsten. To su same žene došle na ideju, kao i za Egipat i mnoge druge stvari."

Jedan Aleksandrin ju je, kaže, naročito povredio:

"Povredila me je sada u periodu dok je bila diskvalifikovana. Gospođa jedna me zamolila da prosledim paket u Zadrugu, što sam i učinila. Moj suprug je u zatvoru, ali za delo koje je uradio u inostranstvu. Aleksandra je na svom Instagram storiju tada napisala: 'Bolje da šalje pakete gde treba, nego u Zadrugu!' Zvala sam Biljanu Davidovu mamu da to se skloni, ali Aleksandra nije htela. Tada sam odlučila da je devojka za mene vazduh", otkriva Slavka, pa za kraj poručuje:

"Ima David greške, ali ne u tolikoj meri koliko mu se pripusuje. Optužili su ga da je narko diler, a on nema mrlju jednu u dosijeu u policiji. Nije ni prvi ni poslednji koji je ostavio ili prevario devojku, pa da ga spalimo na lomači..."

