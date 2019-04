NJEMU JE BOG DAO SVE! PAMETAN, LEP, DUHOVIT, ŠARMANTAN, A TI PLJUNEŠ, UNIŠTIŠ ŽIVOT: Jelena Tinska progovorila o BRAKU sa pokojnim Igorom Pervićem i PAKLU DROGE, a evo za kim joj DUŠA PLAČE (VIDEO)

Igor Pervić preminuo je u 52. godini posle teške borbe sa opakom bolešću, a Jelena Tinska, koja je kratko bila s njim u braku ispričala je da je danas najviše duša bili za njegovom majkom.

"Dvoumila sam se da dođem. Imala sam neprijatnost i ispričala sam detalj da je mi je on tražio pare za drogu, nisam htela da mu dam. Jel kada imate bolesno dete, kada imate čoveka kojeg volite i pokušavate da ga sprečite i onda on mene udario, ali to je bilo davno, pre dve godine, ispričano u drugom kontekstu i ne treba majci čupati srce".

"Žao mi je, uvek je žao kada nekome Bog sve da. Njemu je Bog sve dao, on je bio u Londonu, on je bio izlečen u tom trenutku. Bio je pameta, lep, duhovit, šarmantan, obrazovan, talentovan, sve ima, ima divnu majku, koja ga obožava, i na sav taj dar od Boga, ti pljuneš, uništiš život i uništiš život ljudi koji te vole. Mesec dana je to bio Igor u kojeg sam se ja zaljubila. I onda je sve krenuo, i ceo život čoveka koji se skida sa droge ima dve faze, faza kada se skida, kada je muka, kada se povraća, kada su prolivi, bolovi, može ajd još malo...", ispričala je Jelena Tinska, koja je rekla da je Igoru mogla samo droga da useći.

"On se smrtno zaljubio u 13 godina u mnogo stariju devojku, narkomanku. Njega je bilo sramota da prizna da neće, ali njemu se to dopalo. On je poročan čovek, strastven, bio je dobar ljubavnik, bio je duhovit, bio je fantastičan. Bio je smešan, divan, ali uzeo ga je đavo", pričala je Tinska i nije imala iluzije da ga može spasti.

"Kad prisustvujete i kada vidite tu transformaciju, bila sam prisutna, shvatite da nema tu nema ništa, nikoga, ni majke, sve mi je bilo jasni. Ja danas plačem danas za njegovom majkom", rekla je Tinska, koja se sa njim nije čula 20 godina.

"On nikada nije nikoga navukao na drogu, on je bio solo narkoman. Nije hteo da od toga pravi cirkus. On nije bio ponosan.

