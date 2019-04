VRANJEŠ ŽESTOKO ODBRUSIO KARLEUŠI: Dobila je šta ZASLUŽILA, ostala je bez MUŽA I PARA!

Ognjena Vranješa nimalo nije pogodila vest da se njegova bivša ljubavnica Jelena Karleuša razvodi.



Štaviše, fudbaler Anderlehta smatra da je njegova nekadašnja draga, s kojom se tajno viđao dve godine, dobila šta je tražila. To je za Kurir Stars potvrdio blizak prijatelj sportiste iz Bosne, koji mu je i saopštio da se Jelena razvodi.

- Verujte da ga uopšte nije dotakla ta vest. Jelena ga odavno ne zanima. Baš sam pričao s njim o svemu što se izdešavalo i jedino što ga interesuje jeste to da ona odgovara za pretnje i uvrede koje je iznela na društvenim mrežama. Javio sam mu da se razvodi, ali on je na to samo kratko prokomentarisao da je dobila što je tražila. Eto, sad je ostala i bez muža i bez para. Kod njega su stvari jasne od samog početka. Sve što je mogao, on joj je pružio. Lepo joj je bilo dok je dobijala poklone, a hvalila se na mrežama da joj dragi muž Duško Tošić poklanja. Strašno - priča naš sagovornik, koji je insistirao na anonimnosti.

foto: Nemanja Nikolić



On takođe tvrdi da je Jelena živela kao kraljica dok je bila s Vranješom.

- Sve je imala. Šta god je poželela, to je i dobila. Pored njega je baš uživala. Kod kuće je imala mir, a s mojim drugom ljubav i pažnju. Loše je odigrala slatka mala. Vranješa ne zanima ni da li se razvodi, ni da li se ponovo udaje, samo da odgovara za svoje nepromišljene izjave i pretnje koje mu je uputila i na taj način ugrozila njegov život i život njegove porodice - završava naš izvor.



Pokušali smo da stupimo u kontakt s Vranješom, ali ni ovog puta nije odgovarao na naše pozive i poruke.

foto: Promo

Kurir.rs/Lj.S/Foto Kurir

Kurir