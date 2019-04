PRIJA ĆE PRVI PUT SLAVITI VASKRS SA BEBOM I FILIPOM: Aleksandra progovorila o SINU, ko joj uvek pomaže i kada se vraća na JAVNU SCENU!

Aleksandra Prijović porodila se pre više od mesec dana, a sve svoje slobodno vreme provodi sa sinom Aleksandrom.

Pevačica je sada otkrila da će Vaskrs prvi put provesti sa sinom i suprugom Filipom Živojinovićem, a kako kaže, nakon porođaja i dvogodišnje medijske pauze, u njenom domu na Bežanijskoj kosi sve je spremno za veliki praznik.

foto: Vladimir Šporčić

"Iako je Aleksandar mali, mi smo se potrudili da lepo ukrasimo naš dom za Vaskrs. Slikaćemo sve i on će da gleda kad poraste kako je izgledao njegov prvi veliki praznik sa mamom i tatom. Stvarno smo se potrudili da pripremimo sve da bude savršeno. Za mene je svakako ovaj prazniki poseban jer je to prvi praznik sa našim Aleksandrom", rekla je Aleksandra i dodala:

"Filip i ja farbamo jaja zajedno na Veliki petak. Ja volim da je šareno. Što više boja i naravno lukovina. Poštujemo sve običaje. Postimo obavezno na Veliki petak, i Filip i ja smo tako odgajani i sada se tradicija prenela i na našu kuću."

foto: Printscreen

Ona je otkrila da joj je sada beba najbitnija i da je snimala pesme dok je bila trudna.

"Pesme izlaze u julu, a prvi moj nastup nakon pauze biće 11. jula. Radiću celo leto, ali stvarno sam se trudila da mi ti nastupi budu što bliže, da uradim to uveče i ujutru se vratim kući kod sina dok on spava. To mi je sada najbitnije, da što više vremena provedem s njim. Eto, život ide dalje i ja moram da nastavim da radim", rekla je Prijovićeva.

Aleksandar je, kako kaže njegova mama, mnogo dobra beba, pa zna da spava i po sedam sati.

"Uglavnom uveče zna da odspava dosta i nije beba koja stalno plače. Kad plače znamo da je gladan ili moramo da ga presvučemo, ili jednostavno ima male grčeve. On nije beba koja plače često i stvarno nemamo problem sa njim, a svako ko ga je video kaže da je mnogo dobar", rekla je ona i otkrila da beba liči malo na nju, a malo na tatu, iako za sada Filip "vodi".

foto: Damir Dervišagić

Aleksandri i Filipu u odgajanju bebe pomažu i njihove majke, a kako pevačica otkriva, Aleksandar voli kada ga hrane bake i igraju se sa njim.

"Mi sada živimo sami, ali kad nam treba neka pomoć i moji i Filipovi su uvek tu. Ja bih volela da budu stalno sa nama. Svakako da smo Filip i ja sada najsrećniji kad smo sa bebom u kući, otkad se Aleksandar rodio ne izlazimo mnogo. Beba voli kad su tu bake, kada ga hrane i igraju se s njim. Ja sam i htela tih prvih mesec dana da budu sa nama, ali uglavnom smo Filip i ja najviše sa njim, on spava sa nama u sobi. Tokom noći smo mi tu, budimo se da ga nahranimo kad treba ili da ga presvučemo", izjavila je pevačica.

foto: Ana Paunković

Kurir.rs/Pink, Foto: Ana Paunković

Kurir