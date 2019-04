BEOGRADE, STIŽE ZERINA HEĆO: Bivša zadrugarka otišla iz Sarajeva, a svi sumnjaju da će PONOVO BITI U RIJALITIJU! (FOTO)

Zerina Hećo napustila je Sarajevo i fanove obavestila da stiže u Beograd, a mnogi su odmah posumnjali da se bivša zadrugarka vraća u rijaliti.

Ona je objavila svoje fotografije sa aerodroma, spremila je i kofer, a onda je usledio niz pitanja onih koji je prate.

"Gledaj napred, posle mnogo loših stvari dolaze i one dobre, nisam verovala u to do sada, i pitam se zar je moguće da čovek čeka 27 godina da dođe njegovo vreme i odgovorim onda sama sebi: Neki čekaju celi zivot!. Budite uporni, ne pokleknite, i uvek budite ono što jeste, isplati se, verujte", napisala je Zerina, pa su je fanovi odmah potom pitali da li se vraća u rijaliti, ili ide da podigne honorar.

"Ni jedno, ni drugo, vec treće", odgovorila je Zerina i ostala misteriozna povodom svoje posete Beogradu.

