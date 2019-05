NAZIVALA GA JE PSIHOPATOM, A SADA ON HOĆE U RIJALITI: Bivši dečko Ane Korać planira da je RASKRINKA i iznese istinu o prostituciji! (VIDEO)

Bivši dečko Ane Korać, Filip Mijatov razmišlja o tome da uđe u rijaliti, kako bi otkrio sve tajne svoje nekadašnje devojke.

On se preko Instagrama oglasio i podstakao sve da ostave 5.000 komentara da bi on ušao u "Zadrugu 2".

"Agende mog ulaska: 1. Ana Korać, to će mi biti najlakše. 2. Kompletna istina o prostituciji. Od Pančevackog mosta do one elitne. 3. Najteža agenda biće kako objasniti roditeljima da pomognu ćerkama da pronađu sebe. 4. Humanost. Boriću se za glavnu nagradu koja ce ići u humane svrhe. Za ljude kojima je to potrebno", napisao je Filip na Instagramu.

