MINA VRBAŠKI KOŠTA MNOGO MANJE OD KORAĆEVE, A ZA FUDBALERE BESPLATNO: Anin bivši dečko izneo ŠOK detalje o prostituciji dve zadrugarke, živelo ih je 4 u stanu!

Filip Mijatov bivši dečko Ane Korać koji ju je finasirao, progovorio je i o drugoj učesnici rijalitija - Mini Vrbaški.

On tvrdi da je Mina, koja je i sama priznala da je bila prostitutka naplaćivala svoje usluge 70 evra, a sa fudbalerima je spavala besplatno. Za to vreme živela je sa Anom Korać u stanu.

Prema njegovim rećima, Mina je počela da radi preko oglasa, i u početku je živela sa tri ili četiri devojke u stanu. Kasnije je počela da naplaćuje 70 evra za pola sata, s tim što je polovinu davala makrou. Zarađeni novac je uglavnom trošila na garderobu, a kako Filip kaže, nije namazana, pa nije uzimala više novca.

foto: Damir Dervišagić

Mijatov je objasnio i da je elitna prostitucija je ozbiljan kriminal o kom se uglavnom ne priča javno i da u Srbiji neke devojke rade same, preko prijatelja, a neke posredstvom makroa.

"Dan u Beogradu sa devojkom je 1.000 evra, sat se kreće od 150 do 500 evra. Izvan Srbije prostitutke ne idu ako su plaćene ispod 2.000 evra, dok u Monte Karlo putuju za honorar od 10.000 evra", priča Filip i nastavlja dalje:

foto: Printscreen

"Da bi koristio njihove usluge, moraš da znaš nekoga iz tih krugova, da poznate devojke ne bi bile javno raskrinkane. I reklama ide isključivo preko poznanika. Često se desi da te poznate elitne prostitutke "nameštaju" mušterije, budu sa njima, onda ih preko snimaka seksa ucenjuju i traže reket. Jeftinije prostitutke rade preko interneta, a one elitne idu preko kluba. U klubu je makro sa pet devojaka, onda dolazi do upoznavanja devojaka sa strancima i kada počne muvanje, devojka kaže: "Možemo da se upoznamo, ali to košta 200 evra".

"Sada kad je pao glavni makro, počela je borba za tržište, jer se tu vrte ozbiljne pare. Devojke se same nude da rade, jer je reč o bogatoj klijenteli", završio je on.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Informer, Foto: Ana Paunković, Dragana Udovičić

Kurir