KOLUMNA ŽIKE ŠARENICE: Tesla drugi put u Beogradu

Ovaj skup, na koji je pozvan i običan svet, biće početak bacanja svetla na stvaralaštvo genija. S obzirom na to da je Tesla baš u ove dane jedini put posetio Beograd, organizatori su ovo okupljanje simbolično nazvali "Tesla drugi put u Beogradu - susret Teslinog naroda". Organizatori su Teslina fondacija Srbija i Fondacija "Laza Kostić" iz Novog Sada, a ideja je da se, na ovaj način, svake godine početkom juna Nikola Tesla nađe u Beogradu. O tome u današnjoj emisiji "Žikina šarenica" na TV Pink priča moj gost Nikola Lončar, osnivač Tesline fondacije, čije je sedište u Filadelfiji.



O liku i delu ovog genija Lončar kaže:



- Mladi Amerikanci znaju ko je Tesla i šta on znači za njih i za ceo svet, šta znači slobodna energija. Imali smo na jednom našem skupu veliku parolu "Tehnološka revolucija je jedina solucija... Tesla". Trudimo se da saznaju istinu o Tesli. Pitanje koje se postavlja jeste ko je bio toliko moćan da izbaci Teslu iz američke istorije. On je napravio drugu industrijsku revoluciju, kojom su se SAD izvukle iz pepela, ali je bukvalno bio izbačen iz istorije SAD. Imam masu američkih naučnih knjiga gde uopšte nema njegovog imena. Tesla je bio 59 godina američki građanin, on je veći deo svog života proveo u Americi. Tu mora da se krene od osnovnog obrazovanja i izmene udžbenika da se otkrije šta je istina. Ali sve ima svoje razloge. Kada su srušili Teslinu kulu na Long Ajlandu, bio je 4. jul, najveći nacionalni praznik SAD. A na taj dan niko ništa ne radi i tu se nameće jasan zaključak.



Povodom današnjeg skupa Teslinog naroda u Beogradu, da podsetim na sledeće:



Nikola Tesla je na današnji dan prvi i jedini put posetio Beograd 1892. godine. S ministrom prosvete Androm Mitrovićem na svečanu audijenciju primio ga je tadašnji kralj Srbije Aleksandar Obrenović. U Beogradu je proveo ukupno 31 sat, od 1. do 3. juna, i odlikovan je Ordenom Svetog Save drugog stepena.



Tokom boravka u Beogradu on je posetio i Narodni muzej i Veliku školu, današnji Univerzitet, gde se obratio studentima i profesorima, a s fizičarem Đorđem Stanojevićem, zaslužnim za početke elektrifikacije Srbije, razgovarao je o započetoj gradnji električne centrale u Beogradu.



Nedaleko od današnje Mostarske petlje, na Topčiderskom brdu, najverovatnije u vili kod Vajfertove pivare, priređena je velika manifestacija u njegovu čast.



Između ostalih, tom prilikom pozdravio ga je i veliki srpski pesnik lekar Jovan Jovanović Zmaj, pročitavši pesmu dobrodošlice Tesli. Tesla je, inače, bio veliki poštovalac Zmaja i prevodio ga je na engleski.



