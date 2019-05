SLOBO, TREBA DA TE JE SRAMOTA! Kija Kockar videla da Radanović vređa njenu majku, pa mu je odgovorila ŽEŠĆE NEKO IKAD! (FOTO)

Sloba Radanović je objavio fotografiju na Instagram koja je mnoge naljutila, a posebno njegovu bivšu ženu Kiju Kockar.

Naime, pevač je objavio fotografiju sa zmijom oko vrata, želeći da se našali, ali i komentar koji nije bio prikladan:

"Pita me žena: "E, je l' imaš onu sliku sa slave sa mojom majkom gde sam ja vas uslikala, ne mogu da je nađem. - Evo, dušo."

foto: Printscreen/Instagram

Kija je za "Svet" prokomentarisala ovu njegovu objavu:

"Vređati moju mamu, jednu gospođu i damu, je novi nivo dna čak i za njega. Ali to samo govori o njemu i o njegovom odsustvu etike, morala i socijalne svesti i svakako humora. Zato sam i uvek tvrdila da mu je bilo mesto tamo gde se uputio ulaskom u "Zadrugu" i započinjući vezu sa devojkom, čije karakteristike sam već navodila, a i ona nije tema. To je taj rečnik, humor i intelekt. Takvi potomci i treba međusobno da se razmnožavaju i ne treba svoju genetiku da mešaju sa normalnim ljudima, već da ostanu u svom domenu. Emotivno je on za mene završen još dana kada sam donela odluku da se razvedem, kao neka vrsta prijatelja je završio ovog trenutka vređajući moju majku. Ostala mu je titula kolege i bivšeg muža Kije Kockar."

Sloba je demantovao da je želeo da uvredi Kijinu majku preko Instagrama, a ona mu ni tada nije ostala dužna.

"Stavljaš, vređaš moju majku, pa brišeš i onda demantuješ nešto što je istina. Treba da te bude sramota. Stidi se", napisala je ona na svom Instagramu.

foto: Printscreen/Instagram

Kurir.rs/Svet, Foto: Vladimir Šporčić, Nemanja Nikolić

Kurir