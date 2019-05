TRESLA SAM SE, A KIJA ME SPASLA: Luna Đogani ispričala šta nikada neće ZABORAVITI svojoj bivšoj suparnici! (VIDEO)

Luna Đogani setila se svoje nekadašnje suparnice Kristine Kije Kockar i situacije koju joj nikad neće zaboraviti.

Blogerka je ispričala svima šta se desilo u prvoj sezoni rijalitija, u toku jednog zadatka, gde ju je Kija spasila od velike neprijatnosti.

foto: Printscreen

"Imala sam tu jednu neprijatnu situaciju, kad su uveli muškarce, mi svi spavali, probudili nas sve i došao lik, seo i počeo da me pipka, neki debil. Kija me spasila. Kija videla šta se dešava, došla do mene, a to veče je bila žurka, "E, Luna šta ćeš da obučeš za žurku, dođi da mi pokažeš", jer nije smela da odreaguje na njega, ne sme da se obraća njemu, ne smem ni ja", rekla je ona i dodala:

"A ja ovako se tresem, ne smem ništa, jer da sam ja tad odreagovala mi bi pali zadatak. On došao pored mene, a to nije smeo, još gore produkcija odmah reagovala, kao nema dodirivanja učesnika, samo komunikacija. On seo pored mene, iskoristio priliku, počeo ovako da mi zavlači ruku ovde, ja se samo sklonila ovako. I Kija meni "dođi", ja ustala i otišla kod nje."

Kurir.rs, Foto: Printscreen, Printscreen/Instagram

Kurir