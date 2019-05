NIKOLINA PIŠEK NIKAD ISKRENIJA! Teško mi je da budem romantična sa Vidojem: A tek da čujete RAZLOG!

Nikolina Pišek već godinama je u skladnom braku sa Vidojem Ristovićem, ali priznaje da je teško biti romantičan u odnosu koji dugo traje.

Ipak, ona ističe da je to sasvim normalno, jer se odnos sam po sebi menja i "raste" vremenom.

"Suprug će mi zameriti što nisam rekla: 'Da, da, kako ne, romantično je svaki dan'... Teško je biti romantičan kada si sa nekim jako dugo i održati početni žar, ali veza se gradi. Ne možemo očekivati da će nakon 6 ili 7 godina ili 10 biti isto kao što je bilo i na početku. To ne bi bilo normlano. Tako da treba prihvatiti situaciju u kojoj ste i apsolutno razumeti partnera, biti mu podrška i očekivati da on to radi u suprotnom smeru i onda je manje-više sve okej", iskrena je bila Nikolina.

Kurir.rs/Blic/Foto: Damir Dervišagić

