ŠOK INTERVJU MILOŠA BOJANIĆA! Sve o svađi sa Zoricom Brunclik, ko od kolega ide u JAVNE KUĆE, ljubavnicama, a onda je samo jednu reč imao za Firčija...

Posle višegodišnje borbe na sudu i isterivanja pravde, Miloš Bojanić je oprostio nekadašnjoj prijateljici Zorici Brunclik uvrede izrečene pre nekoliko godina u rijalitiju. Naime, pevač je tužio koleginicu jer je na „Farmi“, gde su oboje boravili, izgovorila da je lažov, pedofil i pljunula ga u lice, da bi zatim on dobio kontratužbu jer je rekao da je ona stan dobila od JUL.

Bojanić za Kurir Stars otkriva zašto ne želi da više bude u svađi sa Zoricom, ali se osvrće i na svoje ljubavne afere iz mladosti, odnosu sa sinovima i kolegama.

Kako ste reagovali kada vam je sin Bane saopštio da se vraća na scenu posle 17 godina?

- Nasmejao sam se, skočio u more i otišao da plivam.

Zašto, nije vam drago?

- Ma, on tako priča ponekad kad se iznervira i psuje. Kad vidi neke pevače, kaže: „Vidi, otkako je mačka otišla, miševi kolo vode.“ Nisam mu ja kriv što je otišao u Ameriku u vreme kad je imao hitove. Kad god bi rekao da se vraća iz Amerike i da će snimiti album, nisam smatrao da je ozbiljan. Međutim, jednog dana je stigao, otišao kod Braje i počeo da mi šalje pesme. Očekivao sam da će snimiti jednu, a ne album, ali on se uzdigao, pa je otišao i na Bali da snimi spot.

Odakle mu novac za album i spot na Baliju?

- Bane je za 17 godina uspeo u biznisu do te mere da može sada da šeta i zeza se s pevanjem jer je svoj posao postavio na zdrave noge. Ima ljude koji rade za njega, a on kordinira odavde. Dobija sve informacije i dok je u automobilu, avionu... Zato ga nije bilo toliko dugo u Srbiji, ali čim je biznis postavio na svoje mesto, odlučio je da nastavi karijeru.

Vaš sin kaže da ste zadrti za novac.

- Je l‘ rekao to?(smeh) A šta je bilo kad je bio ništa? Ma on se šali. Tata je uvek bio tu za decu. Nije bilo potrebe da mu bilo šta sad pomažem kad mi je rekao da sednem, gledam i uživam. To je najveći uspeh da on ima mogućnost da se zeza s onim što voli da radi.

Da vam sinovi nisu oženjeni, da li biste prihvatili pevačicu za snaju?

- Zašto da ne, pa i ja sam pevač. Šta je meni falilo?

Pevači obično izbegavaju da se orode s kolegama.

- Ja sam prvo bio direktor, imao sam računovodstvo i oko mene su sve bile žene. Svaka je imala švalera.

A vi ljubavnice?

- Nisam imao švalerke u vulgarnom smislu, imao sam nekoliko ljubavi. Nisu to bile one koje bi mi pravile sačekuše, ali nisam bio ni kaluđer i svetac, bilo je tu lepih devojaka. Dok sam bio u braku sa suprugom s kojom imam decu i dok je sve lepo funkcionisalo, borio sam se za karijeru i za mene nije bilo drugih devojaka. Međutim, kad više nije bilo kako treba, onda sam, onako što bi rekli ljudi, što nemam u kući potražio na drugom mestu. Svaka duša voli da bude voljena i nemam čega da se stidim niti šta da krijem. Ali nikada nisam išao po javnim kućama kao moje kolege.

Koje kolege?

- E pa sad, ne mogu da kažem.

Nastupate li i dalje?

- Diskoteke ne radim. Još ima tih klubova gde ide moja generacija, pa tu pevam. Nedavno sam bio na američkoj i australijskoj turneji.

Držite li visoku cenu?

- Ne postoji više cena. Svi radimo od publike koju dovedemo, odnosno na ulaznice. Ja sam prezadovoljan.

Kada ćete se pomiriti sa Zoricom Brunclik?

- Nismo se pomirili. Sreo sam je jednom posle suđenja, kada je Šaban preminuo. Videli smo se kod Goce na saučešću. Ja nisam čovek koji mrzi.

Jeste li oprostili uvrede?

- Hrišćanski je oprostiti, ja jesam. To je prošlost, bio je rijaliti i sve je bilo u sklopu igre. Mi smo bili prijatelji, jedni drugima bili na svadbama. Njena želja je bila da otpevam „Ćeri moja“ dok su joj izvodili ćerku kada se udavala, plakali smo zajedno. Ovim putem joj čestitam na Zlatinoj udaji i unučetu. Kemiša izuzetno volim i uvek sam ga hvalio jer je mnogo dobar čovek. Zorica i ja smo se zaigrali tako kako smo se zaigrali i došlo je do svađe i neprijatne atmosfere. Ona štiti svoje stavove, ja svoje, ali to je rijaliti. Kada je gostovala u Americi, izgrlili su se s mojim Banetom i meni je bilo drago. Da su se pojavili na promociji mog sina, ja bih se od srca pozdravio s njima.

A Firčiju?

- A ne! On je budala. Ma kakav Firči, on je ustaša. Pljuvao je srpsku nošnju, pljunuo je na moj narod, to ne opraštam.

Imate 68 godina i dalje ste vitalni, kao Era Ojdanić.

- Svako od nas ima izbor šta će da radi, jede, pije, kreće se. Ceo život sam zdravo živeo, mnogo radio. Spasla me je fizička kondicija. Ja ne idem po kafanama, ne koristim nikakve supstance.

Ali zato biste se napili s predsednikom Aleksandrom Vučićem, kog obožavate.

- Učlanio sam dosta ljudi u SNS. Vučić je genijalac. Veliki je državnik, i to neprikosnoveni. Naš narod je srećan što ima Vučića, koji se izborio da budemo priznati u svetu, da se naša reč čuje, on se bori ravnopravno, čak sam protiv svih.

Da li se lično poznajete?

- On je moj prijatelj još pre nego što je postao to što jeste.

Koju vašu pesmu on voli?

- Na tu temu nismo pričali. Ja sam prvi od javnih ličnosti koji je podržao Vučića i Tomu pre nego što su došli na vlast i zbog toga sam imao veliki problem sa „žutima“. Jevreji me nisu optužili, ali „žuti“ jesu. Znači, prvo Bog, pa Vučić.

