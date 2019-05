KO POSUDI PARE PEVAČU HALIDU MUSLIMOVIĆU NEK SE OPROSTI S NJIMA: Mirjani duguje 4.000 dolara već 30 godina! Erko i dalje čeka da mu isplati 32.500 evra! A Sonja je dobila samo batine! (FOTO)

Mirjana Ponjiger, srpska državljanka koja već decenijama živi u Australiji, javila se redakciji Kurira sa tvrdnjom i dokazima da joj Halid Muslimović punih 29 godina duguje novac i ne želi da ga vrati.

Prema rečima ove žene, ona i njen suprug su poznatom pevaču pozajmili 5.000 dolara 1990, u vreme kada su na prostoru Jugoslavije počeli ratni sukobi, uz prethodno obećanje da će pare vratiti čim bude počeo da zarađuje od nastupa. Prolazile su godine, a Muslimović je stalno odlagao svoje obaveze prema Ponjigerovoj, što i danas traje.

- Moj suprug i ja smo Halidu ugovorili jednu turneju krajem osamdesetih ovde u Australiji, uredno smo mu platili i on je to odradio kako treba. Onda nas je zvao 1990. i rekao nam da se nalazi u Austriji, da je morao da pobegne iz Bosne zbog rata i da su mu u Prijedoru sve zapalili. Molio nas je da mu pomognemo, da mu pošaljemo 5.000 dolara, a da će on to vratiti novom turnejom koju ćemo organizovati moj suprug i ja. Nisam imala toliko novca kod sebe, taj iznos je tada bio kao što danas vredi 50.000 dolara. Otišla sam u banku, podigla kredit i poslala mu pare. Naša želja je bila da pomognemo čoveku u nevolji, poznajemo ga i nismo sumnjali u Halidovo poštenje - priča Mirjana za Kurir.

Muslimović je, prema rečima ove žene, od tada prestao da se javlja njoj i njenom suprugu.

- Nekoliko puta je dolazio u Australiju posle toga, ali je bežao od nas, skrivao se da nam ne bi vratio pare. Uspeli smo da mu izvučemo samo hiljadu dolara pre nekoliko godina, kada ga je Sonja Bašić dovela ovde da peva. Ja nju ne poznajem, videla sam je samo jednom, ali kad samo čula šta je njoj uradio, pa to je bogu za plakati... Ta žena mu je toliko finansijski pomogla, a on je onako pretuče! Ja sam u policiji dala iskaz, ispičala sam da mi duguje novac i da ne želi da ga vrati. Ako on misli da će se izvući, grdno se vara jer, ako ništa drugo, neće moći nikada više da kroči na tlo Australije - ispričala nam je Ponjigerova.

Halid se juče nije javljao na naše pozive. Kontaktirali smo i sa Sonjom Bašić, Mislimovićevom bivšom ljubavnicom koju je prošle godine pretukao u Banjaluci jer nije hteo da joj vrati 107.000 evra, a ona nam je potvrdila Mirjaninu priču.

- Sve je istina. Znam i za mnogo drugih jadnih ljudi iz raznih krajeva koji su na isti način Halidove žrtve. On i danas manipuliše i uzima pare od ljudi jer ne može drugačije da isplaćuje kredit banci. Ima boga i za njega. Taj čovek je upropastio ljude koji su mu bili pošteni prijatelji i pomogli mu da prežive. Umesto da nas ceni i poštuje, on nas vara, a mene je pokušao i da ubije - rekla je Bašićeva.



Uzda se u pravdu Erko i dalje čeka

Halid duguje 32.500 zbog prevare Ermin Erko Elezović, kojem Halid po izvršnoj presudi Apelacionog suda iz Kragujevca duguje 32.500 evra jer ga je prevario za objavljivanja kasete još devedesetih godina, kaže da mu pevač još ni dinara nije isplatio.

- Dobio sam aprila 2019. od suda u Kragujevcu konačnu odluku donesenu po Muslimovićevoj žalbi. Jasno je da je presuda sve vreme bila izvršna, pa ne znam zašto sud u Prijedoru nije ništa preduzeo. Šta su čekali? Sedam godina sam na sudu u Bosni, od 2012, otkako je donesena izvršna i pravosnažna presuda, i ne zna se kada ću dobiti novac koji mi je dosuđen - kaže nam Elezović.

