MOŽEMO CIVILIZOVANO ILI ĆU U ZATVOR ZA 3 SEKUNDE: Karađorđe Subotić zatekao HAOS kad se vratio u Kaluđericu, a krivi Čabarkapu! Ovako je počeo njihov dugogodišnji SUKOB!

Karađorđe Subotić svojevoljno je napustio rijaliti, kada je odbio da mu lakiraju nokte zbog zadatka.

Otac Aleksandre Subotić objasnio je kako se oseća sada kada je na "slobodi". Naime, on kaže da nije očekivao ovoliko podršku, a strah ga je bilo kako će ga ljudi videti, s obzirom da je imao kriminalnu prošlost.

"Negde sam hteo da pokažem, da ako sam se bavio time čime sam se bavio, ne znači i da je moja duša iskvarena ili da sam ja loš čovek. Jer to je ljudima bilo nespojivo, ta kriminalna priča im je bila nespojiva sa onim što su videli u rijalitiju", rekao je Karađorđe i dodao da je razlika između rijalitija i zatvora to što se u rijalitiju ne zna ko šta radi, a u zatvoru zna.

foto: Printscreen

Subotić kaže da je možda osetio da napolju nešto nije u redu.

"Mene su iz produkcije stvarno zvali da obavimo razgovor i da prevaziđemo taj problem, međutim ja sam to odbio, i možda je to bila podsvesna moja radnja, jer sam možda osetio da nešto nije u redu sa mojom kućom u Kaluđerici i sa mojom porodicom. I kad sam izašao zatekao sam jedan kompletan haos", rekao je on i dodao da je njegov brat Srboljub srećom preživeo napade nepoznatih muškaraca.

Srba je, prema Karađorđevim rečima, komentarisao po društvenim mrežama i pojedinci to nisu prihvatili.

foto: Vladimir Šporčić

"Taj čovek čije ime neću da spominjem, a koji stoji iza svega ovoga, u stvari je zloupotrebio to dete, iskoristio ga, i to dete će dobiti robiju samo zato što se plašilo tog izvesnog gospodina, da ga ne imenujem. Dan pre toga mi je isekao gume na traktoru, isekao instalacije, pošto nije uspeo da ga zapali, a prvo je to pokušao. Uspešno sam to juče popravio, jer ja imam konje na tom imanju i za njih je primarna ta hrana koju im ja proizvedem i meni taj traktor treba. Ja sam napravio dogovor i sa firmom koja sarađuje sa njima, one dve kravice tamo u Šimanovcima otkupim, da im darujem slobodu. Za mene je to primarna nagrada tamo, i to će tako i biti. Ja se trudim da se to reši civilizovano. Zatvor za mene može da se desi u tri sekunde, upravo zbog takvih razloga. Ja neću dozvoliti nikome da ugrožava moj integritet i dostojanstvo moje porodice", rekao je Karađorđe misleći na Aleksandra Čabarkapu kog nije hteo da imenuje i objasnio kako je počeo njihov sukob:

foto: Dragana Udovičić

"To je bio pre svega taj generacijski sukob, i onda i sukob zbog neuzvraćene ljubavi moje prema njemu. Zato što je on hteo da se druži sa mnom, ali nije mogao, jer smo karakterno mnogo različiti. I to je onda potpuno neusklađeno, kao neki ljubavni par, kao ja i baba Ljuba sada i među nama samo vlada mržnja i ceo odnos se razvija u tom pravcu."

Karađorđe tvrdi da je Ljuba kriva zbog toga što njih dvojica imaju užasan odnos.

"Znači, taj problem koji ja sad imam sa njim je produkt baba Ljube. Sve to je napravila ona. I iako smo se razveli, ona je smatrala da ja njoj pripadam, i trudila se svojski da me ometa u svakom mom poslu i postupku, počevši od prodaje mašina, pa do paljenja mojih kola. Trudili su se ekonomski da me unište na svakom koraku. Primarni cilj im je bio da me zgaze", kaže Subotić.

foto: Printscreen

Kurir.rs/Espreso, Foto: Zorana Jevtić

Kurir