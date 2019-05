BILA SAM NESREĆNA DO SRŽI: Ana Sević je sada popularna pevačica, a pre toga je radila OVAJ POSAO 5 godina!

Ana Sević objasnila je kako ljudi ni zbog čega ne treba da budu žrtve, pa je iznela situaciju iz svog života, koja je na nju ostavila veliki pečat.

Naime, pevačica je pre nego što je počela da se bavi muzikom radila u kancelariji i vodila firmu, ali nije bila ispunjena.

foto: Damir Dervišagić

"Volim da sama pogrešim ili da sama izaberem taj pravi put. Kada sam krenula da pratim svoje snove i ono što volim shvatila sam to, kada sam napustila posao koji sam radila pet godina, kancelarijski posao gde sam vodila firmu, plačući sam išla na posao, imala sam fantastičnu platu, ja sam bila nesrećna do srži", rekla je ona u "Magazin IN" i dodala:

"Krišom sam otišla na audiciju, krišom na časove pevanja kod Aleksandre Radović da niko nije znao i samo sam rekla ja ću se bavti pevanjem i od tog trenutka sam srećna. Radim ono što volim i bitno je da budem sami sa sobom u dogovoru."

foto: Printscreen/YT

Kurir.rs, Foto: Printscreen/YT

Kurir