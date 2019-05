KAKAV LUKSUZ! ZA KUPATILO DALI 20.000 €! Jovana i Željko ne žale pare za renoviranje VILE! Samo za đakuzi pukli 7.500 €, niko u SRBIJI nema takav...

Željko i Jovana Joksimović uložili su čak 20.000 evra u renoviranje kupatila, od čega je samo džakuzi koštao neverovatnih 7.500 evra, saznaje Kurir.

foto: Damir Dervišagić



Poznati bračni par pre nekoliko meseci uselio se u svoj novi dom na Senjaku, koji su pazarili od Ivane Mišković Karić i njenog supruga Gorana Karića, ali renoviranje kuće još nije gotovo. Pored nove fasade, koju planiraju da urade na leto ili jesen, Joksimovići su počeli i sa renoviranjem kupatila i zamenom još nekih sitnica u luksuznoj vili, na šta ne žale novac. Naš izvor blizak voditeljki i kantautoru kaže da njih dvoje zajedno odlučuju o svemu i biraju svaki komad nameštaja.

- Hteli su što pre da se presele u novu kuću, bez obzira na to što nije sve bilo renovirano onako kako su oni želeli. Spavaće sobe i dnevni boravak su bili savršeni još pre selidbe, a ostatak prostorija nije. Sad je na redu najveće kupatilo, koje će kompletno biti obnovljeno. Sanitarije i drugu opremu kupili su u Srbiji, u jednoj luksuznoj radnji koja prodaje samo brendiranu i skupu opremu za kupatila. Džakuzi će biti ogroman, mislim da tako nešto nema niko u Srbiji. Koštao je 7.500 evra - kaže naš sagovornik.

foto: Sonja Spasić



Ako sve bude po planu, renoviranje kuće biće završeno do septembra.

- Renoviranje kupatila ukupno će ih koštati preko 20.000 evra. Nisu planirali toliki iznos da izdvoje, ali nije im krivo, jer ulažu u svoj dom. Mislim da će do jeseni svi radovi biti završeni i da će Željko i Jovana konačno moći da predahnu. Kosta je oduševljen novom kućom, on je sam birao nameštaj za svoju sobu, a mama i tata su ispunili svaku njegovu želju. Bliznakinje Sara i Ana su još male, ali i one su svesne da su promenile životni prostor i dopada im se nova kuća - zaključio je naš izvor.

Iskeširali dva i po miliona evra

KUĆU KUPILI OD IVANE I GORANA

Kako se ranije pisalo, Željko i Jovana su odavno imali želju da baš ova kuća postane njihova jer su se družili s Goranom Karićem i Ivanom Mišković i često su ih posećivali dok su živeli u Beogradu. Dopadala im se lokacija, miran kraj, ali i veličina nekretnine, s obzirom na to da imaju troje dece i treba im dosta prostora. Kada su čuli da se kuća prodaje, odmah su pozvali Ivanu i Gorana i s njima se dogovorili o kupovini za neverovatnih 2.500.000 evra.

